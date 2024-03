El PSOE lleva al Pleno el informe policial que blandieron los tractoristas para romper el cordón policial

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Hurtado, ha preguntado en el Pleno Ordinario de marzo del Ayuntamiento de Córdoba por el informe de la Policía Local favorable a la entrada de tractores en la ciudad el pasado 20 de febrero -día en que se produjeron cargas policiales contra los protestantes-, y que llegó antes a la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (Agacor) que a la Subdelegación del Gobierno.

En turno de ruegos y preguntas, Hurtado ha cuestionado el papel del alcalde, José María Bellido, y del concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, a los que ha acusado de “deslealtad institucional” y de haber creado “un riesgo innecesario” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el pasado 20 de febrero, cuando los agricultores y ganaderos rompieron el cordón policial en la segunda manifestación que se celebró en la capital, blandiendo para ello un informe de Policía Local que aceptaba su entrada en la ciudad.

“No quiera usted responsabilizarme de lo que no soy responsable”, ha señalado el alcalde, que ha asegurado que, “delante de multitud de testigos”, ha reiterado a la subdelegada del Gobierno que el criterio del Ayuntamiento de Córdoba para este tipo de casos es que “es preferible un problema de tráfico a un problema de seguridad”.

Además, ha añadido que no tiene “ninguna llamada ni ningún mensaje” de la subdelegada del Gobierno ese día, como le ha cuestionado Hurtado. “Ella tiene mi teléfono, igual que yo tengo el suyo. A través del jefe de gabinete, me dijo que me iba a llamar, pero no me llamó”, ha dicho Bellido, que ha defendido que los agricultores “ya venían con la intención de entrar en la ciudad, independientemente de los informes que hubiera”, por lo que cree que “hubiera sido más sensato alcanzar un acuerdo con ellos, que lo que luego pasó”.

Respecto a cómo se gestó ese informe -el cuarto, tras tres negativos y tras una reunión en la que, por unanimidad, se acordó la no entrada de los tractores en la ciudad- el concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico ha dicho que fue él quien encargó el cuarto informe al jefe de Intendencia de la Policía Local, y que lo hizo a petición de la Subdelegación del Gobierno.

Ni el alcalde ni el concejal de Seguridad ha aclarado cómo pudo hacerse el presidente de Agacor, Joaquín Cortés, con el informe de la Policía Local antes de que se le hiciera llegar de manera oficial a la Subdelegación del Gobierno. Fue Cortés el que registró la propuesta de la Policía Local ante la Subdelegación del Gobierno, si bien Torrico ha asegurado que la Policía Local se lo transmitió al jefe de Operativo de la Policía Nacional aquel mismo día.