El PSOE dice que “el temporal ha dejado en evidencia al alcalde” por la “paralización” de Infraestructuras

“La detención de un concejal del ayuntamiento por primera vez en la historia democrática de Córdoba ha sido la gota que ha colmado el vaso de un caso Infraestructuras que está teniendo graves consecuencias para los cordobeses y cordobesas. Lo venimos denunciando desde hace meses y el temporal de viento y lluvia ha dejado patente la falta de mantenimiento que sufre la ciudad”, ha asegurado el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero.

El portavoz del PSOE alerta “una vez más de la repercusión que está teniendo en calles, edificios y patrimonio el caso de presunta corrupción en el que se encuentra inmersa una de las delegaciones más importantes para el funcionamiento diario de la ciudad”, señala.

José Antonio Romero destaca especialmente la situación de los colegios, que en los últimos días han visto cómo el agua inundaba sus aulas. “Hay goteras, entre otros, en Concepción Arenal, Condesa de las Quemadas y Europa. También se han producido filtraciones en Joaquín Tena Artiga de Alcolea y Obispo Osi. En el colegio Aduana la cocina quedó inservible por una inundación y tuvieron que contratar a toda prisa un servicio de catering para el comedor”, expone.

“Le pedimos al gobierno municipal que preside Bellido un listado con las incidencias que habían arreglado en los centros escolares y nos dijeron que habían sido más de 3.000, pero desde los colegios nos cuentan que no es así, que los problemas persisten y que no les han solucionado prácticamente nada. Ni siquiera han sido capaces de contratar a tiempo el servicio de gasóleo para poner en marcha la calefacción. Han tenido que improvisar un contrato menor a última hora”, señala el edil.

“Pero la falta de mantenimiento no afecta sólo a los colegios. Los acerados se encuentran en muy malas condiciones y provocan caídas, las hojas del suelo no se recogen, con el riesgo que eso conlleva, han caído numerosos árboles por el abandono del alcalde y, además, tardan días y días en recogerlos”, asegura. “A esto hay que añadir los apagones de luz, que no se han producido por el temporal porque son una constante en la ciudad”. Romero recuerda los apagones durante las ferias de las barriadas este verano o “el fiasco” del alumbrado navideño.

“El propio ayuntamiento se cae a trozos y se inunda. Hay filtraciones importantes en las dependencias de los grupos municipales, entre ellos el nuestro, e incluso he visto cómo caían cascotes de la fachada desde la ventana de mi despacho. No funciona bien ni el reloj de Las Tendillas. Siempre vivimos estas fechas con la incertidumbre de si va a estar listo o no para las campanadas”, explica Romero.

El portavoz socialista ha citado otros ejemplos como el abandono del Centro Cívico de El Higuerón o un elemento patrimonial como la muralla de San Fernando. “El mismo alcalde reconoció el jueves en el pleno que la situación en el área de Infraestructuras es muy complicada y que eso está afectando al mantenimiento de la ciudad. ¿A qué está esperando para ponerse manos a la obra? Le recordamos que le quedan pocos meses en el cargo”.