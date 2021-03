PP, Cs y Vox rechazan una enmienda de PSOE, IU y Podemos para recuperar bienes inmatriculados por la Iglesia

Los grupos de PP, Cs y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba han rechazado este jueves en el Pleno ordinario una enmienda de PSOE, IU y Podemos sobre la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia, una iniciativa que ha generado los debates contrapuestos en la sesión.

Al respecto, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha declarado que "este asunto es usado por grupos de la izquierda cuando se le acaban las ideas" y ha subrayado que es un debate jurídico, "no ideológico", con "reminiscencias históricas", por lo que "no se puede crear un muro que aísle de la realidad como parece que quieren hacer Podemos e IU", ha recomendado, para remarcar que "el proceso de inmatriculación se ha hecho con toda legalidad".

Por su parte, el concejal de Cs Antonio Álvarez ha señalado que las peticiones suponen "no estar de acuerdo" con el listado que ha facilitado el Gobierno, cuando "se ajustan a la ley" las inmatriculaciones. "No vamos a fomentar enfrentamientos estériles que no van a conducir a ninguna parte", ha apostillado.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha cuestionado "qué más necesitan IU y Podemos para dejar en paz al Cabildo Catedral, a la Iglesia y a los católicos" tras el informe del Gobierno y ha dicho que esto supone "el oscuro objeto de deseo de la izquierda radical que ataca la fe y creencia de la inmensa mayoría del pueblo español que es católica".

Mientras, la concejal del PSOE Carmen Campos ha expresado que este tema "debe tratarse con rigor y seguridad jurídica" y ha aclarado que la moción que su partido ha rechazado en el Pleno del Senado, de ERC y EH Bildu para instar al Gobierno a realizar los cambios legales necesarios para revertir las inmatriculaciones, "nada tiene que ver" con esta enmienda, a la vez que ha pedido "luz y taquígrafos".

El portavoz de IU, Pedro García, ha manifestado que "en España hay un problema serio desde hace cinco siglos", que, según él, "es la separación entre Iglesia y Estado", a lo que ha añadido que "hay una legalidad malvada que ha permitido el mayor expolio y robo del patrimonio público de Europa". Y ha apostillado que "todo es cuestión de tiempo".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha defendido que "hay que reclamar de inmediato todos los bienes inventariados como patrimonio histórico, porque forman parte de la riqueza cultural heredada por el pueblo español", al tiempo que ha advertido del "expolio legalizado con la complicidad de la mayoría de la comunidad política".

"ORIENTACIONES DE CALVO"

En concreto, la enmienda de PSOE, IU y Podemos, tras "seguir algunas orientaciones directas" de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, según ha dicho la portavoz de Podemos, propone instar a los registros de la propiedad de la ciudad a que "emitan y remitan al Ayuntamiento todas las notas simples de las inmatriculaciones realizadas en los registros al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria --1946 a 2015-- por la Iglesia Católica, en sus distintas denominaciones: Diócesis, Obispado, parroquia y similares".

Reclaman al gobierno local que "dé traslado a los grupos municipales de la información remitida por los registros de la propiedad y se haga llegar dicha información a la ciudadanía, con su publicación a través de los medios de comunicación y difusión de los que dispone", además de que "el Consistorio apoye y dé asistencia a las reclamaciones que se deriven".

En otro punto han solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que "preste los servicios jurídicos y dé asesoramiento a los ayuntamientos que lo requieran", al tiempo que "la Junta, en el ejercicio de sus competencias en materia de patrimonio histórico, impulse los mecanismos de participación social eficaces respecto de estos bienes que sean de interés cultural".

Además, los tres grupos han instado al Gobierno a que "estudie los cambios jurídicos necesarios para que se pueda garantizar la doctrina y las resoluciones del Tribunal Europeo y a devolver al conjunto de la sociedad los bienes fruto de esfuerzos colectivos".