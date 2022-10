La Policía Local envía un requerimiento a la Hermandad de la Paz para dar con los autores del lanzamiento de pirotecnia

La Policía Local de Córdoba ha enviado un requerimiento a la Hermandad de la Paz para dar con los autores de los lanzamientos de pirotecnia durante la procesión de la Virgen tras su coronación, en la noche del sábado 15 de octubre al domingo día 16. El uso de pirotecnia no estaba autorizado en este acto, según ha confirmado el Ayuntamiento, hechos por los que han sido numerosas las quejas vecinales por el ruido producido por el lanzamiento de pirotecnia a lo largo de la noche.

Según han confirmado a este periódico fuentes municipales, la Policía Local ha enviado el requerimiento a la Hermandad de la Paz para que identifique o exponga si alguno de sus miembros pudo estar tras el lanzamiento no permitido de pirotecnia.

La Policía Local ha abierto una investigación al respecto y ha identificado hasta cinco lanzamientos distintos de pirotecnia en la noche del sábado al domingo, durante la procesión de la Virgen de la Paz tras su coronación. El primero se produjo a las 21:00, localizado en el entorno de la calle Santa Victoria, “con afluencia masiva de público”, de lo cual “se disponen imágenes de los hechos en redes sociales y desde la web Youtube”, según consta en el informe de la Policía Local.

El segundo de los lanzamientos de material pirotécnico tuvo lugar a las 2:15, “al paso del cortejo por la calle San Pablo con Plaza de San Andrés, completamente repleta de público” también. Se ha detectado que el lanzamiento se produjo “desde una azotea del entorno” y se comprueba que fueron lanzados “cohetes de colores y bengalas”.

A las 5:30 se produjo el tercer “lanzamiento pirotécnico de gran escala”, localizado ya en el entorno de la Plaza de Capuchinos, coincidiendo con la entrada de la procesión a este lugar. El lanzamiento de material pirotécnico se repitió en la misma plaza a las 5:45 y posteriormente a las 6:00.

Sobre todo ello, el informe policial hace constar que “entraron numerosas llamadas de quejas vecinales por la pirotecnia”, a lo largo de la noche.

Cuestionado por estos hechos, el teniente de alcalde de Seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que la Policía Local mantiene abierta la investigación sobre el uso no autorizado de pirotecnia durante la procesión de la Virgen de la Paz y que, como consta en el informe, ya se han localizado las ubicaciones y horarios de los lanzamientos.

“Nos falta encontrar a los autores, a las personas concretas” que hubieran hecho los lanzamientos. “No podemos responsabilizar a la Hermandad”, ha dicho. La Policía Local se ha dirigido a la Hermandad de la Paz y a todos los agentes implicados para dar con las personas que ejecutaron los lanzamientos de cohetes y otro tipo de pirotecnia sin estarautorizada.

Conforma al Real Decreto 989/2015 de uso de material pirotécnico, la sanción por el uso no autorizado se califica como “grave” y lleva aparejada una multa que puede ir desde los 601 a los 30.000 euros.

