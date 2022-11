La Policía Local de Córdoba registra cuatro denuncias por violencia de género cada semana este año

La Policía Local de Córdoba registra, de media, cuatro denuncias por violencia de género cada semana. Esa es la estadística que consta en este ámbito este año: un total de 165 denuncias entre enero y octubre de 2022.

Así lo ponen de manifiesto los datos facilitados a Cordópolis por la Unidad de la Mujer de la Policía Local, compuesta por una decena de agentes y un oficial, especializada en actuar en el ámbito de la violencia de género y en la protección de las mujeres víctimas de esta.

Las denuncias registradas este año suponen, además, un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 158, según los datos facilitados.

Junto a ello, la Policía Local ha realizado 3.460 servicios de vigilancia sobre las mujeres víctimas de violencia de género, un número que quintuplica al del año anterior -646- al haberse distribuido al 50% estos servicios con la Policía Nacional, que antes se encargaba de una mayor cantidad de casos.

En este año, la Policía Local de Córdoba realiza su trabajo de vigilancia sobre un total de 391 mujeres víctimas de violencia de género que, a su vez, constan así en el Sistema VioGén que comparten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese seguimiento y la protección que cada mujer necesita la proporciona los equipos LIBRA, que realizan desde llamadas telefónicas para supervisar el día a día de la víctima, a acompañamientos a su centro de trabajo o el colegio de los hijos, al juzgado, entrevistas y otro tipo de acciones encaminadas a su protección.

La Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer y al Menor es el servicio de la Policía local encargado de atender las denuncias y de hacer de enlace con los primeros servicios que necesita la víctima de violencia de género. De un lado, el acompañamiento psicológico que proporciona una empresa contratada por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento; de otro lado, el ofrecimiento de un abogado de oficio especializado en violencia de género, gracias a un convenio entre el Consistorio y el Colegio de Abogados.

Teléfono 016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

