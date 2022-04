La Policía Local de Córdoba busca un radar nuevo

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado un anuncio para la adquisición de un radar que controle la velocidad de los vehículos en propiedad. Actualmente la Policía Local de Córdoba, no cuenta con ningún cinemómetro en propiedad para la realización de las funciones que tiene atribuidas, según reconoce el propio Ayuntamiento.

Eso no quiere decir que en Córdoba no se esté multando por exceso de velocidad. De hecho, la Dirección General de Tráfico, a través de su Jefatura Provincial de Córdoba, tiene cedidos dos cinemómetros al Ayuntamiento. No obstante, por su antigüedad y características, “no reúnen los requisitos que actualmente son necesarios para las mediciones diferenciales entre carriles y tipología de vehículos”. Igualmente, el sistema de gestión de descargas de archivos de los cinemómetros cedidos de la DGT, no son compatibles con el actual sistema de gestión de multas, lo que ocasiona la necesidad de descargas de archivos de forma manual por parte de los agentes.

Ante ello, la Policía Local de Córdoba busca un radar en propiedad. El concurso público establece que el Ayuntamiento pagará unos 18.000 euros por el cinemómetro, que se pondrá en funcionamiento en cuanto llegue a la ciudad para tratar de dar caza a los conductores que vayan más rápido de lo permitido en las carreteras de la ciudad.

En mayo del año pasado, la Policía Local tramitó 345 denuncias por infracción de los límites de velocidad durante la campaña realizada en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT) en tan solo una semana.