La patronal minoritaria del taxi presenta alegaciones a la ordenanza del sector

La patronal minoritaria del taxi en Córdoba, E-Taxi, que representa a cinco taxistas de la ciudad, ha presentado alegaciones en respuesta a la redacción de las Ordenanzas Municipales que se encuentran actualmente en proceso de tramitación y que, según denunció en su día, van a impedir a los taxistas trabajar con total libertad en servicios concertados o precontratados.

El pasado 27 de febrero de 2024, el portavoz de E-Taxi, José Hoyo, presentó las alegaciones, que plantean diversas preocupaciones y discrepancias con respecto a las disposiciones propuestas en las ordenanzas, pactadas con la patronal mayoritaria Autacor. En primer lugar, se destaca la percepción de que las ordenanzas “restringen la libre competencia” entre los autónomos del sector.

El texto argumenta que estas regulaciones no solo afectan la parte técnica de la actividad del taxi, sino que también invaden aspectos privativos de los empresarios autónomos.

Asimismo, se señala que algunas disposiciones del borrador podrían ser interpretadas como un intento de “repartir el mercado”, lo cual está tipificado como conducta colusoria según la Ley de Defensa de la Competencia. Además, hace especial hincapié en la falta de claridad en aspectos relacionados con la tarificación del servicio, así como en la obligación de suministrar información de emisoras y otros datos privativos, lo cual se considera una vulneración de la normativa vigente en materia de Protección de Datos.

E-Taxi también cuestiona puntos específicos del borrador, como la definición de transporte interurbano, la regulación de descansos y horarios, y la titularidad de las licencias de taxi, entre otros. Por todo ello, solicita una revisión exhaustiva de estas disposiciones, así como una mayor claridad en la redacción de los artículos para evitar posibles interpretaciones erróneas.

