El paro en Córdoba capital vuelve a los niveles previos a la pandemia

El desempleo en Córdoba capital ha regresado a niveles prepandemia, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Trabajo y analizados por el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía. La ciudad cerró el mes de julio con 35.016 cordobeses apuntados al Servicio Andaluz de Empleo en espera de un puesto de trabajo. Son 2.477 personas menos que el mes anterior. La velocidad del descenso en julio es incluso mayor a la del pasado mes de julio, según los datos.

De esta manera, la ciudad va recuperando poco a poco los niveles de empleo previo al estallido de la pandemia. En febrero de 2020, por ejemplo, había 34.549 desempleados en Córdoba capital, unos números que vuelven a ser similares a los de este pasado mes de julio.

En julio, el descenso ha sido especialmente importante en la capital. Córdoba ciudad tiene algo menos de la mitad de los habitantes de toda la provincia. Aún así, de los 4.200 desempleados menos que ha habido en Córdoba en julio, casi 2.500 son de la capital.

La clave está en el fin de las restricciones y en el progresivo aumento de las contrataciones tanto en el sector servicios como en la industria. Eso sí, el mercado de trabajo sigue siendo muy masculino. De los 35.016 parados en Córdoba capital, 14.157 son hombres y 20.859 son mujeres.

La capital tocó su techo en número de parados en febrero de 2013, con una insoportable cifra de 49.346 cordobeses desempleados. Desde entonces, en algo más de nueve años, hay 9.000 inscritos menos en las oficinas del paro en toda la ciudad. La cifra más baja es, precisamente, la primera que recoge este observatorio en junio del año 2005, cuando se registraron 25.216 parados. Unas 10.000 personas menos en demanda de un puesto de trabajo que actualmente.

