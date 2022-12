La oposición reclama explicaciones al alcalde tras la detención de Dorado

Partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba como PSOE, IU y Vox han reclamado al alcalde, José María Bellido (PP), que dé explicaciones tras la detención del concejal David Dorado por parte de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Dorado ha sido puesto en libertad después con cargos y está acusado de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y grupo criminal, dentro del llamado 'caso Infraestructuras', delegación de la que fue teniente de alcalde dentro del gobierno municipal y sobre la que se investiga en los juzgados un presunto fraude en contratos. Actualmente es concejal no adscrito, después de ser apartado de sus funciones y de dejar en septiembre Ciudadanos, partido con el que se presentó a las pasadas elecciones.

PSOE: “Bellido ha trabajado mano a mano con Dorado durante dos años y medio”

Desde el PSOE, su portavoz José Antonio Romero ha recordado que “el alcalde ha acusado varias veces al PSOE de querer sembrar la sobra de la duda sobre su gestión en este caso y que incluso ha defendido en numerosas ocasiones que Dorado no estaba señalado ni investigado por la justicia y que no merecía ningún linchamiento como el que estaba sufriendo. ¿Qué tiene que decir ahora el alcalde?”, ha cuestionado.

Los socialistas apuntan que “hasta hace apenas un año Dorado fue teniente de alcalde de José María Bellido en su gobierno municipal. También le había nombrado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de Sadeco” y vuelven a exigir al alcalde “que asuma su responsabilidad política en este asunto que está manchado gravemente el nombre del Ayuntamiento de Córdoba”.

“Hoy se demuestra que el caso Infraestructuras es un caso político. Lo venimos diciendo desde hace meses: no es un caso técnico como nos quería hacer ver el señor Bellido. Él ha intentando dar una patada hacia adelante y obviar que era un caso político, pero no le ha salido la jugada. Con la declaración de David Dorado y su posterior detención, está más claro que nunca que la responsabilidad es del alcalde y de su gobierno, de PP y Cs, el gobierno que él diseñó. Ya se le acabó el tiempo y se le acabaron los intentos por derivar la atención del caso hacia otros focos. Si todo esto se demuestra, habrá que depurar responsabilidades políticas. Y el máximo responsable sería José María Bellido, que es quien está al mando de este gobierno de PP y Cs”, señala Romero.

Los socialistas quieren dejar claro que respetan tanto la investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional como las decisiones judiciales y que, “evidentemente, el alcalde ya no puede decir que todo son invenciones de la oposición para desgastarle, porque el proceso judicial ha demostrado que esto era un caso político. Les preocupa, además, la evolución de este proceso, porque están convencidos de que ”irá a más“.

“No son sólo técnicos y empresarios. Es quien él eligió como cuarto teniente de alcalde de su gobierno el que se enfrenta a graves delitos. Bellido ha trabajado mano a mano con Dorado día a día durante dos años y medio y no puede seguir haciendo como que este asunto no le concierne”, insiste Romero.

IU: “Desde Alcaldía y el equipo de gobierno han mirado para otro lado”

Por parte de Izquierda Unida (IU), su portavoz Pedro García, ha “lamentado que lo que veníamos contando desde hace muchísimos meses, años, lo que mi compañera que quiero recordar hoy, Amparo Pernichi, ya contó en una primera investigación que hicimos, se concreta en una realidad objetiva y es que ha habido una trama de corrupción terrible en el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. Durante mucho tiempo, por la Alcaldía, por el equipo de gobierno y el PP se ha querido mirar para otro lado, a sabiendas de que lo que estábamos contando era una realidad como ha demostrado la Policía”.

Pedro García ha lamentado también “que el Ayuntamiento de Córdoba se vea involucrado en hechos de corrupción tan gravísimos, que miembros de este equipo de gobierno estén involucrados en esos hechos y que, por desgracia, se ponga a Córdoba en el centro de la corrupción del país en estos momentos, algo inédito en los últimos 40 años de gobierno”.

Por ello, desde IU creen que “el alcalde de Córdoba en primera persona tendrá que explicar muchas cosas de por qué dejó durante más de un año a este señor como teniente de alcalde del Ayuntamiento, a sabiendas de lo que estábamos denunciando y a sabiendas de que llevábamos razón, como así lo demuestra la Policía Nacional”.

Vox: “Ahora es el alcalde el que tiene que dar la cara y hablar”

Asimismo, desde Vox, su portavoz Paula Badanelli ha recordado que este grupo también lleva “años denunciando irregularidades, pidiendo al alcalde que ponga orden, que se controlen los contratos menores, que se fiscalice y se lleve a cabo la labor de control que tiene que llevar a cabo un gobierno. Recibimos la callada por respuesta, siempre de perfil, aquí no se han tomado medidas hasta hace muy poco tiempo algunos de los actualmente imputados han estado ejerciendo sus responsabilidades, desde luego no sin nuestro asombro porque no entendíamos por qué. Al final se ha demostrado que había mucha tela que cortar, como ya adelantó Vox aquello podía ser la cueva del Alí Babá y seguimos insistiendo en que puede haber más irregularidades en más delegaciones”.

“Ahora es el alcalde el que tiene que hablar, él es el que nombra tenientes de alcalde, el que delega competencias, y el que al final elige a su equipo. Y cuando uno de tus concejales de tu gobierno acaba siendo detenido, desde luego lo que no puede ser es que aquí se mire para otro lado, no se dé la cara y no se exijan responsabilidades políticas. Esto es gravísimo, creo que en la historia de la democracia en Córdoba no ha habido ningún concejal detenido de ningún gobierno”.

Desde Vox, aseguran, “no salimos de nuestro asombro. Parece mentira que esto haya sucedido con un gobierno del PP y que esto se pueda estar, de alguna manera, intentando tapar, minimizar. Creemos que es muy gordo lo que ha pasado, u Córdoba esté en todos los telediarios como un ejemplo de corrupción, sentimos verdadera vergüenza y nos entristece profundamente. Ahora es el alcalde el que dar la cara, hablar y qué va a pasar a partir de ahora”.