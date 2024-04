Y el olmo del Marrubial rebrotó en 'Los Teletubbies'

En apenas dos meses, y pese al torbellino de Nelson, el olmo del Marrubial -que así sigue siéndolo para la población cordobesa aunque haya cambiado su ubicación- ha rebrotado en el Parque Elena Moyano Madre Coraje. De los numerosos brazos del árbol han aparecido brotes verdes que invitan a la esperanza y a que vuelva a convertirse en el que habitaba frente a la muralla.

Que este olmo esté en el parque de Los Teletubbies y que pueda que siga cumpliendo años es gracias, sin duda, a la movilización ciudadana que comenzó en 2019. Por aquel entonces, las obras de la Ronda del Marrubial llevaban dos años en curso y se planteó la tala del olmo como siguiente paso en los trabajos. Enseguida, la Plataforma en defensa del árbol, vecinos y colectivos ecologistas mostraron su rechazo a la idea.

Desde entonces se llevaron a cabo diferentes acciones, como envío de cartas al Ayuntamiento de Córdoba pidiendo alternativas a la tala, una recogida de firmas y hasta una concentración entorno al olmo, que hoy tiene 145 años. La última protesta se produjo el pasado mes de mayo. Todo ello dio como consecuencia que las administraciones públicas, tanto el Consistorio como la Junta de Andalucía, dieran marcha atrás a la idea de la tala y barajaran que era posible trabajar por un futuro delárbol. Finalmente, el 21 de febrero, y tras una poda previa, el olmo fue trasplantado al parque de Los Teletubbies con la incógnita de cómo sería su adaptación.

Y esta, por el momento, ha sido buena, aunque desde la Plataforma en defensa del árbol apelan a la prudencia. Tras el trasplante, el olmo aún tenía “sabia dentro y cierta energía”, lo que ha ayudado a ese rebrote, “síntoma de que el árbol se está adaptando bien” a la nueva ubicación, explica Francisco Gamero. Pese a ello, considera que para “hablar de éxito” hay que esperar “un año”, porque su supervivencia “no solo radica en el trasplante”, apunta el ecologista, que alude a la necesidad de que personal de Parques y Jardines del Ayuntamiento le realice “una cirugía arbórea”. Desde la plataforma entienden que es “oportuno” este trabajo, ya que este árbol, “un símbolo de la lucha por la arboleda, tiene una serie de oquedades por su cruz que deben ser tapadas”.

Si el árbol consigue superar el año, ya que en el trasplante se rompen también muchas raíces pequeñas e intermedias, podrá decirse que el trasplante ha sido un éxito. Para verlo “con cierta copa” habrá que esperar, como máximo, otros cuatro, señala Gamero. Solo entonces podrá decirse que el olmo del Marrubial empieza a ser un poquito más el olmo de Los Teletubbies.

