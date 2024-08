El número de bares cae en Córdoba: cinco locales hosteleros por cada 1.000 habitantes

Córdoba es cada vez menos, una ciudad de camareros -algo que, en realidad, nunca ha sido, puesto que el comercio es la principal actividad económica de la ciudad-. Los últimos datos del Consejo General de Economistas muestran una caída en el número de locales hosteleros en la capital cordobesa respecto a los que había cuando estalló la pandemia de la Covid.

Córdoba, la "ciudad de camareros" donde no se encuentran camareros

Según el citado informe, en Córdoba hay un total de 1.616 locales de hostelería, de los que el grueso, 1.317 son bares, mientras que 265 son restaurantes y 34 tienen licencia de cafetería.

En 2020, este mismo organismo cifraba en 1.663 los establecimientos hosteleros que había en la capital cordobesa. En estos cuatro años se han quedado por el camino un total de 47 negocios hosteleros.

Eso sitúa a Córdoba con una tasa de casi cinco bares por cada mil habitantes, muy lejos de otras ciudades como Sevilla, Barcelona o Madrid.

No obstante, a tenor de las estadísticas que publican los economistas, la pérdida de negocios hosteleros se dio en el ejercicio 2021, en el que probablemente cayeron muchos por los efectos de la pandemia del coronavirus. En los últimos tres años, sin embargo, el número de bares, restaurantes y cafeterías ha permanecido inmutable.

La capital asume, a su vez, uno de cada tres establecimientos hosteleros que hay en la provincial, donde, en números redondos, hay 3.592 locales de esta naturaleza. La mayoría, 2.988, son bares, mientras que 548 son restaurantes (en este ámbito, la capital pone prácticamente la mitad) y 56 son cafeterías.

