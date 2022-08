Multado un coche de caballos en Córdoba que circulaba con pasajeros en plena ola de calor

La Policía Local de Córdoba ha impuesto una sanción al conductor de un coche de caballos que fue localizado circulando con pasajeros en una jornada en la que no tenía permitido hacerlo, ya que la ciudad estaba en aviso naranja por calor.

Toda la secuencia fue captada por miembros del partido animalista Pacma, que está llevando a cabo, junto al colectivo Empatiza, una campaña de vigilancia de cumplimiento del decreto del año 2018 que impide esta actividad entre las 14:00 y las 19:00 mientras haya vigente un aviso por calor excesivo y en base a la Ley 11/2003 de Protección Animal

Ocurrió el pasado jueves 12 de agosto, a las 18:22 en la glorieta de la Media Luna, cuando los animalistas advirtieron que el coche de caballos circulaba en dirección al Paseo de la Victoria con tres pasajeros a bordo.

Los agentes no tardaron en llegar y dar el alto a la calesa. Tras unos minutos en los que hablaron con el conductor, se le impuso una sanción, según han confirmado a este periódico fuentes municipales, que han detallado que los hechos están considerados una infracción grave, lo que implica una multa que oscila entre los 500 euros y los 2.000 euros.

Pacma ha colgado en sus redes el momento y ha pedido a la ciudadanía que lo tome como ejemplo: “Si presenciáis este tipo de prácticas con los animales, no dudéis en llamar a la policía”, dicen en el post.

