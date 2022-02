Luz verde del Pleno a la innovación para convertir Simago en un hotel con parking

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este jueves a la innovación urbanística para convertir el edificio del antiguo Simago en la calle Jesús y María en un hotel con parking. Los votos de Vox han servido para que los socios de gobierno municipal -PP y Cs-, saquen adelante inicialmente este proyecto -al requerir mayoría absoluta del Pleno-. Los grupos de PSOE, IU y Podemos han votado en contra.

De esta manera, el Pleno ha desbloqueado una de las operaciones urbanísticas más sonadas del mandato: la solicitud que ha hecho El Corte Inglés para convertir en un hotel el antiguo centro de oportunidades Simago. Técnicamente, lo que se ha aprobado en Capitulares será el proyecto provisional de innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ampliar el uso hasta ahora comercial de Simago y que se permita explotarlo como hotel, como viviendas residenciales y como comercio, además de habilitar un parking para clientes y residentes.

En el debate en el Pleno, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, ha defendido este proyecto que "posibilita el uso diferente al comercial exclusivo", "no amenaza al pequeño y mediano comercio y se activa el eje Tendillas-Mezquita, para darle vida al casco histórico". Además ha precisado que el proyecto "ha pasado por Cultura y por cuenta con un informe no preceptivo de impacto medioambiental". Mientras, desde IU y Podemos se ha apuntado que este proyecto refleja "los intereses de los empresarios", y se ha afeado la postura de Vox que ha votado en contra -"pese a no estar de acuerdo con las formas, pero sí en el fondo", según su propia portavoz, Paula Badanelli.

Ahora, una vez que el proyecto provisional y el acuerdo se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la innovación pasará a ser examinada por la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, dado que afecta también al antiguo Palacio del Cine, una galería contigua a Simago, que conecta este edificio con la Plaza de Las Tendillas, y también porque toda la zona en cuestión está dentro del Casco Histórico, que es zona protegida.

Si el informe de Cultura y Patrimonio es favorable, el proyecto volverá al consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), de ahí al Pleno y, si se aprueba todo, se publicará de nuevo en el BOP, ya de manera definitiva, y entrará en vigor.

Con la luz verde otorgada este jueves en el Pleno, el proyecto podrá transitar administrativamente sin tener que conseguir un informe de evaluación ambiental positivo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, lo cual podría dilatar enormemente todo el proceso. El proyecto que se ha presentado en el Pleno no lo incorpora.