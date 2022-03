Las limpiadoras en huelga denuncian que no pueden acceder al dinero de la hucha solidaria que crearon

Las trabajadoras del sector de la limpieza que se encuentran en huelga indefinida desde el mes de enero -aunque actualmente están todas en servicios mínimos- reclaman el cierre de una hucha solidaria. A los pocos días de comenzar el paro en enero, según ha contado a Cordópolis Andrea Valenzuela -limpiadora del Reina Sofía desde hace 17 años- , abrieron una cuenta en una plataforma para recaudar fondos destinados a las trabajadoras de este centro y del Materno Infantil.

“Un familiar de una compañera nos comentó que había una plataforma donde ser había hecho otras veces”, narra. La web (leetchi.com) estaba en inglés por lo que Andrea pidió la ayuda al hombre que les había dado la idea y que la abrió con el título de Luchadoras de la limpieza. Tras un tiempo abierta en el que han obtenido algo más de 9.000 euros, como ya se encuentran trabajando todas en servicios mínimos -aunque siguen reclamando un nuevo convenio-, decidieron cerrar la cuenta.

Desde hace cuatro semanas, según detalla Andrea, continúan intentando hacerlo y que les den su dinero. Sin embargo, “solo ponen trabas”, desde la web les piden continuamente que aporten los datos de los beneficiarios de dinero, “pero como somos más de 40, hemos dado el número de cuenta de tres organizaciones que luego lo repartirán”, explica.

Pero estos datos no son aceptados por la plataforma. “Hemos mandado también el DNI del chico que la ha hecho, tampoco lo aceptan”, según expone, “cada vez que mandamos los datos nos los vuelven a pedir”. La persona que creó la cuenta está en contacto por correo con la página -francesa-, sin embargo, “siempre le dan la misma respuesta a los dos días, y él le explica todo y le vuelve a mandar la información”. Una situación que se lleva repitiendo desde hace 4 semanas y que les impide tener el dinero que la gente ha destinado a su lucha. Por ello, consideran que es una estafa y no solo para ellas “sino a todas las personas que han confiado en esta plataforma para aportar su ayuda”.

