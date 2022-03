Las limpiadoras en lucha por un convenio entregan casi 10.000 firmas a Salud para que medie en la negociación

Las trabajadoras de la limpieza en los centros sanitarios de la provincia de Córdoba, en lucha por un nuevo convenio que reconozca su antigüedad y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), han entregado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) casi 10.000 firmas que han recopilado entre la ciudadanía mostrándole su apoyo.

En total, un grupo de trabajadoras de la limpieza llevaban este martes hasta la delegación de Salud las cajas con 9.700 firmas de apoyo, reclamando que la administración andaluza “medie en la negociación” entre los sindicatos representantes de las trabajadoras y la patronal de las empresas que subcontratan para el SAS el servicio de limpieza en los centros sanitarios, donde trabajan las empleadas que reclaman mejoras.

“Somos trabajadoras subrrogadas, lo que cambia es la empresa, pero nosotras siempre estamos trabajando en el mismo sitio, en Reina Sofía”, decían quienes limpian el centro hospitalario en el momento de entregar las firmas ante el SAS. Allí, reclamaban a la Junta que “no nos cierren puertas y nos ayuden, que nos vayan abriendo alguna puerta y nos ayuden”. “Pedimos que nos hagan caso, porque trabajamos para ellos”, señalan en referencia a que realizan su trabajo en los centros sanitarios públicos de la provincia cordobesa.

Las trabajadoras de la limpieza han reiterado su petición para que la Junta “medie en la negociación del convenio” y han avanzado que su lucha “no va a parar”. De momento, no ha habido avances significativos en la negociación entre las partes en estos meses y están emplazadas a una nueva reunión el 22 de marzo.

Las limpiadoras han llevado su lucha a los espacios públicos de Córdoba para hacer visible su lucha, desde las puertas del Hospital reina Sofía donde acamparon durante su huelga, al Pleno del Ayuntamiento de la capital este mismo mes donde reclamaron el apoyo de los grupos políticos a su participación en el Día Internacional de la Mujer el 8M para reclamar los derechos laborales del sector de la limpieza, formado casi en su totalidad por mujeres y con una alta precariedad, sueldos bajos y horarios amplios.

Hoy, junto a @AngelSP_Cordoba , hemos entregado más de 9.700 firmas a @saludand @jesusraguirre @AndaluciaJunta para que medien en la negociación del convenio Que trabajamos para la Consejería les guste o no La lucha de @Limpieza_Cor no va a parar💪 #HuelgaLimpiezaCordoba #Cordoba pic.twitter.com/CqOzdXFlL0

