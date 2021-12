La Junta asfaltará este domingo la avenida de El Brillante

La delegación territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio llevará a cabo este domingo obras de asfaltado en la CO-110 (Avenida de El Brillante), entre el tramo que va desde la intersección con la calle Escultor Fernández Márquez (restaurante McDonald’s) hasta la intersección con la avenida del Calasancio (supermercado Lidl).

Con un presupuesto de 46.119,11 euros, Fomento llevará a cabo el reasfaltado de 850 metros de la Avenida de El Brillante con el objetivo de restablecer las adecuadas condiciones de funcionalidad y seguridad de la carretera.

Se trata de la segunda actuación que la Junta de Andalucía lleva a cabo en la Avenida del Brillante en un año, ya que en diciembre de 2020 se procedió al reasfaltado de los primeros 600 metros de esta vía (entre los restaurantes El Globo y McDonald´s) con una inversión de 46.000 euros.

“Avanzamos en la mejora de las travesías que son competencia de la Junta en toda la provincia de Córdoba. Incentivamos la obra pública como generador de bienestar pero también como motor económico y de creación de empleo”, ha afirmado Cristina Casanueva, delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

