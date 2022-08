IU insiste en que el gobierno de PP y Cs “ha echado a Canvax de Córdoba”

La coordinadora local de IU en Córdoba, Irene Ruiz, ha acusado este jueves al alcalde de Córdoba, José María Bellido, de la salida de Canvax de la ciudad. “La ha echado literalmente”, ha insistido. Además, desde el partido han lamentado “la nefasta y nula gestión” que el gobierno municipal está haciendo en lo referido al empleo y el desarrollo económico y empresarial.

“Cuando él (Bellido) estaba en la oposición acusó a IU de ser los responsables de echar a las empresas, de no atraer inversiones y ahora nos encontramos con una realidad contraria donde lo que está haciendo en estos tres años y medio es echar a las empresas y no atraer inversiones”, ha expuesto la coordinadora. Asimismo ha indicado que los proyectos llevados a cabo por el gobierno “se eternizan y no finalizan”.

Como ejemplo de la situación que ha citado ha señalado la salida de Cavax, “la ha echado literalmente rescindiendo un contrato de forma unilateral cuando ha visto que perdía una serie de subvenciones”. Una empresa que, a su juicio, podría “haber sido un referente para atraer otras inversiones y otros proyectos”.

Además, ha recordado a Bellido lo ocurrido con la cementera Cosmos. “Se puso del lado de los trabajadores diciendo que iba a traer seguridad jurídica, y que se iba a permitir porque los problemas era por IU”, pero finalmente, “también redujo su plantilla y no pudo hacer esos trabajos, y se olvidó de los trabajadores”.

Por esto, han exigido “que se deje de engañar a los vecinos y se deje de sonreír tanto y poner ese perfil bueno en las fotos” y que “lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y gestionar el Ayuntamiento para atraer esas inversiones”.

Por su parte portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha indicado que los ejemplos expuestos por Ruiz, se traducen en “cientos de puestos de trabajo que se han ido en estos tres años”. Otros proyectos como el del espectáculo del Alcázar donde “no ha habido agilidad” a pesar de lo que supondría para el turismo y que “también son puestos de trabajo”.

Por último, García ha concluido que “lo único que ha hecho ha sido terminar proyectos que venían del mandato anterior” y ha pedido que “se ponga las pilas y deje el marketing para trabajar en cuestiones que sirvan de verdad a la ciudad”.