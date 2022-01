IU dice que el alcalde está “timando” a Vox: “En 2022 no se va a disolver el Imtur”

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha afirmado este miércoles que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, está "timando" a Vox al abrirse a disolver el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) a cambio de los votos para aprobar el presupuesto municipal. "Está timando a Paula Badanelli porque en 2022 no se va a disolver el Imtur, porque no hay tiempo y porque disolver un organismo así no es fácil y genera una burocracia enorme", ha aclarado García en conferencia de prensa.

El portavoz de IU, que en el anterior mandato fue presidente del Imtur, ha señalado que la noticia de que el alcalde está pensando disolver este organismo "es el colmo, la gota que colma el vaso, y algo inexplicable políticamente" y ha cuestionado por qué se plantea eliminar el Imtur y no el IMAE o el Imdeco.

A su juicio, el problema del Imtur no es "culpa de la institución", sino de que la dirección, la presidencia y los altos cargos "son muy malos”. "En el Imtur hay un problema directivo y de gestión política, pero no es un problema institucional", ha manifestado García, que ha recordado que, durante el anterior mandato, "el Imtur funcionaba con un solo directivo y de manera transparente".

El problema, afirma, es que, en estos momentos, el Imtur "tiene cinco cargos donde nosotros teníamos uno", si bien ha advertido a Vox de que la disolución del Imtur no significa que estos cinco altos cargos desaparezcan. "Se van a inventar otro cargo para mantener al ejército de liberados", ha vaticinado.

Aunque, por encima de todo, el portavoz de IU se ha preguntado qué va a pasar con los trabajadores del Imtur si se disuelve este organismo. "Los trabajadores tienen unos derechos adquiridos y no se puede jugar con la gente así", ha apostillado García, que ha añadido que esto no es “un cortijo” del alcalde y "la ultraderecha".