Otro informe sitúa a Córdoba como una de las tres ciudades españolas en las que bajó el alquiler en 2022

Córdoba ha sido una de las pocas grandes ciudades de España en las que el precio del alquiler bajó en 2022. Según el informe anual del alquiler de pisos.com, la capital cordobesa es, junto a Sevilla y Pontevedra, uno de los pocos grande núcleos urbanos en los que alquilar un piso ha salido más barato en 2022 que en 2021.

No es el único informe que va en esta línea. Hace unas semanas, el portal Idealista también situaba a Córdoba entre las tres grandes ciudades en las que cayó el precio del alquiler en 2022. En el informe de pisos.com, la caída fue de un 1,8%. En términos concretos: alquilar un piso de 90 metros cuadrados pasó de costar 709 euros al mes finales de 2021, a 696 euros en diciembre de 2022. Doce euros de ahorro mensual de media en una fecha y otra.

El mismo piso, en la provincia, se alquilaría por 401 euros. La diferencia es notable, a pesar de que el precio del alquiler sí creció en 2022 a nivel provincial un 0,22%, según el citado informe, que muestra como el alquiler subió en toda España durante el año pasado.

De hecho, el portavoz de pisos.com expone que “el carácter expansivo de las mensualidades de alquiler ha provocado que para muchos inquilinos sea imposible ahorrar de cara a comprar una propiedad o, al menos, alquilar una vivienda mejor. En los casos más extremos, incluso han quedado expulsados del mercado”. Para Font, 2023 podría volver a abrir la puerta al alquiler alejado de las grandes urbes: “La gente no va a poder pagar los precios que exigen ciertas ciudades, por lo que buscará establecer su residencia cada vez más lejos”. Según Font, “este hecho podría tener consecuencias en el mercado laboral, forzando el teletrabajo o la búsqueda de un nuevo empleo que lo promueva”.

Según el informe anual de precios de alquiler elaborado por pisos.com, la vivienda en alquiler en España tuvo en diciembre de 2022 un precio medio de 10,49 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó una subida mensual del 1,06%. Trimestralmente, creció un 2,84%. Semestralmente, se revalorizó un 2,64%; e interanualmente, subió un 5,11%.

El informe anual de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en diciembre de 2022 fueron Baleares (13,85 €/m²), Madrid (13,76 €/m²) y Cataluña (12,18 €/m²), mientras que las rentas más económicas estuvieron en Castilla y León (4,71 €/m²), Castilla-La Mancha (5,32 €/m²) y Extremadura (5,36 €/m²). Frente a noviembre, el incremento más llamativo tuvo lugar en Extremadura (2,68%). El mayor ajuste se produjo en Murcia (-2,42%). Respecto al año pasado, Baleares (18,27%) fue la que más subió. El mayor descenso fue el de Navarra (-14,03%).

En la clasificación de provincias por renta, en diciembre de 2022 la primera posición fue para Barcelona, con 14,17 euros por metro cuadrado. Le siguieron Baleares (13,85 €/m²) y Madrid (13,761 €/m²). En el lado opuesto, Cuenca cerró la clasificación con 3,16 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (3,32 €/m²) y Ciudad Real (3,34 €/m²). La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Albacete (2,95%), mientras que la que más los abarató fue Pontevedra (-2,73%). De un año a otro, la mayor subida fue la de Burgos (21,19%). La renta que más se ajustó fue la de Navarra (-14,03%).

En cuanto a capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con un precio medio de 20,32 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (17,66 €/m²) y Donostia-San Sebastián (17,50 €/m²). Por el contrario, Zamora fue la más barata con 6,09 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Jaén (6,17 €/m²) y Cuenca (6,23 €/m²). Huesca (3,04%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Tarragona (-2,91%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a diciembre de 2021, Girona (23,61%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Sevilla (-1,81%).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!