Córdoba, entre las tres únicas grandes ciudades de España en las que bajó el precio del alquiler en 2022

Córdoba ha sido una de las únicas tres grandes ciudades de España en las que el precio del alquiler bajó en 2022. Los precios han aumentado este año en 48 capitales españolas, y solo Palencia (-4%), Córdoba (-0,3%) y Zamora (-0,1%) han registrado ligeras caídas. Este leve descenso no sitúa a Córdoba, no obstante, entre las ciudades con un precio de alquiler menor.

Así lo pone de manifiesto un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, que señala que el precio del alquiler ha subido un 8,4% en 2022 en el conjunto de España, alcanzando a finales de año los 11,4 euros por metro cuadrado, una cifra que supera a la del trimestre anterior en un 2%.

Salvo las caídas del precio del alquiler en Córdoba, Palencia y Zamora, en el resto de grandes ciudades el aumento de los precios lo lidera Barcelona, que ha presentado un incremento del coste del alquiler del 25,7%, siendo la capital en la que más han crecido los precios.

Le siguen Alicante (23,4%), Valencia (20,9%) y Málaga (20,7%) que también han acumulado aumentos superiores al 20%. Otras grandes ciudades como Madrid y Palma han registrado subidas cercanas al 12%.

La ciudad condal ha sido la capital más cara para arrendar una vivienda, con un precio medio que superaba los 19 euros el metro cuadrado, seguida de San Sebastián y Madrid, en las que el alquiler se ha pagado por más de 16 euros el metro cuadrado.

Zamora ha sido la capital con los alquileres más económicos, con 5,6 euros el metro cuadrado, y las ciudades de Ciudad Real, Ávila, Lugo, Cáceres y Palencia han sido las siguientes, con precios cercanos a los 6 euros el metro cuadrado.

Todas las comunidades autónomas españolas han registrado aumentos en el precio del alquiler durante este año, con la Comunidad Valenciana (15,8%), Cataluña (14,7%), Baleares (14,5%) y Canarias (14,2%) a la cabeza. Andalucía (9,8%) y Madrid (9,6%) también acumularon incrementos cercanos al 10%.

Girona ha sido la provincia en la que más han subido los precios, con una variación del 25,7%. También han sido relevantes los aumentos registrados en las provincias de Málaga (21,4%), Alicante (18,8%), Barcelona (16,5%) y Valencia (15,4%).

Navarra es la región en la que los precios han crecido en menor medida, pues son ahora un 3% superiores a los de 2021, seguida de Castilla-La Mancha y Castilla y León, con subidas algo superiores al 4%.

Cataluña ha sido la Comunidad con los alquileres más caros, superando los 15,5 euros el metro cuadrado. Precios superiores a los 10 euros el metro cuadrado también se han registrado en Madrid, Baleares y el País Vasco, que han alcanzado los 14,9, 13,8 y 12,8 euros el metro cuadrado, respectivamente.

Por provincias, el ranking lo ha encabezado Barcelona, con precios de 16,5 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid, Guipúzcoa y Baleares, las tres con alquileres cercanos o superiores a los 14 euros el metro cuadrado.

Extremadura, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, con precios de 5,8, 6,1 y 7 euros el metro cuadrado, han sido las regiones más económicas en 2022.

