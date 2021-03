Un informe jurídico avala el contrato del Ayuntamiento de Córdoba con la empresa en la que trabajó Inés Arrimadas

El secretario del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha avalado la contratación de la empresa d´Aleph, en la que trabajaba la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, para realizar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Imtur, cuya presidencia está en manos de la portavoz municipal del partido naranja, Isabel Albás.

En un informe fechado el pasado día 26 de marzo, y que ha sido facilitado a los periodistas, el secretario del Imtur afirma que el expediente de adjudicación del contrato menor de servicios, así como la posterior elaboración de la valoración de puestos "se considera ajustado y conforme a Derecho"-

No obstante, el informe revela dos cuestiones: la ausencia de del Documento contable AD, lo que cual, aunque "supone una irregularidad" no determina "la invalidez del contrato menor", ya que "puede ser subsanada"; y el "retraso en el cumplimiento de las obligaciones", es decir en la entrega del trabajo.

Respecto a esto último, el secretario dictamina que "si se acredita que el retraso es imputable a la empresa adjudicataria procedería la imposición de penalidades tal y como recoge la jurisprudencia mencionada en el presente informe", aunque ello no basta para "decretar la resolución del contrato menor".

El informe, solicitado por Isabel Albás, pretende dar respuesta a la denuncia que hicieron hace una semana los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, que criticaron que la adjudicación de este servicio se haya otorgado a "una empresa de Barcelona con sede en Jerez -de donde es la líder de Cs-" y que fue elegida para quedarse con el contrato "con una baja temaria" por 6.300 euros más IVA.

