“Los humanos nos comportarnos de una manera maravillosa, pero también somos capaces de lo peor”

Desde Cracovia a Granada, y de aquí a la Universidad de Córdoba. Izabela Zych es Profesora Titular en el Departamento de Psicología de esta y acaba de ser nombrada como editora jefa de una de las revistas científicas más importantes del mundo. Zych es una gran apasionada de esta ciencia ya que siempre ha sentido "curiosidad por la mente humana". Como indica Zych a Cordópolis, "los humanos somos capaces de comportarnos de una manera realmente maravillosa, ayudando a los demás, siendo prosociales, amando… pero también somos capaces de lo peor".

Según cuenta, comenzó sus estudios en Psicología en la Universidad Jagellónica, en Cracovia. Tras hacer un Erasmus en la Universidad de Granada, decidió quedarse en España, y terminar el doctorado en esta. Llegó a tener su propia consulta en Sevilla, pero su pasión por investigar "fue muy fuerte", tanto que decidió dedicarse a la carrera investigadora y docente a tiempo completo.

Así, llegó a la UCO "de pura casualidad". Al finalizar la tesis "estaba buscando trabajo en una universidad, mirando a diario ofertas de todas las universidades andaluzas, encontré una oferta en la UCO, eché el currículum y gané la plaza". Esta era de sustitución, "pero conseguí estabilizarme y, finalmente, una plaza de Profesora Titular", cuenta. Algo por lo que se siente "muy afortunada" ya que "la UCO es una universidad que apuesta por las personas y ofrece muchas oportunidades de desarrollo profesional para los que trabajan duro y se implican en las tareas docentes e investigadoras".

Su especialidad

Según explica, decidió dedicarse a la carrera investigadora antes de licenciarse en Psicología. "Fue por casualidad, pues el profesor que después fue mi director de tesis me pidió ayuda en una tarea y cuando la terminé, me dijo que tenía madera de investigadora. Dado que siempre me ha gustado mucho la ciencia, decidí intentarlo y pronto descubrí que era algo que quería hacer en la vida", detalla. Pero en lo que se ha especializado Zych es en las conductas antisociales en adolescentes en las cuales empezó a indagar al entrar en la UCO. "Tuve la suerte de incorporarme a un fantástico equipo de investigación llamado LAECOVI que tiene una larga trayectoria de trabajo en este campo. Cuando me adentré en esta temática, entendí que era la que más me gustaba".

Su línea de investigación se centra principalmente en la prevención de la conducta antisocial, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Una conducta que "puede llevarse a cabo en situaciones cara a cara y también en la red". Por esto, dirige proyectos que analizan problemas como "el bullying, el cyberbullying, el consumo de sustancias, el ciberodio, la radicalización violenta, la violencia de pareja adolescente cara a cara y en la red y abuso de las tecnologías". En definitiva, "un amplio abanico de problemas de conducta", que tiene por objetivos "descubrir los factores de riesgo y de protección de estos problemas".

Editora jefa en 'Agression and Behavior'

Recientemente Zych ha sido nombrada editora jefa en una de las revistas científicas más importantes a nivel mundial. Una noticia que ha recibido "con mucha alegría" y abriendo una botella de cava sin alcohol para celebrarlo, según detalla. La noticia es "un sueño profesional hecho realidad, pues es una de las mejores revistas del mundo en nuestro campo".

Con este cargo tendrá "la posibilidad de contribuir mucho al desarrollo de la ciencia, apoyar a los autores más brillantes del mundo y ayudar a mejorar las políticas y las prácticas contra la violencia. Es un trabajo muy demandado y, a su vez, muy gratificante".

La revista publica artículos de síntesis sobre diversos temas centrados en la agresión y la violencia. Muchos de estos trabajos son "los llamados meta-análisis que consisten en analizar todos los datos disponibles sobre un tema específico, haciendo posible conocerlo desde una perspectiva global. Así, se puede descubrir, por ejemplo, qué programas funcionan contra la violencia y cuáles son los mejores componentes que deberían incluir".

Sus artículos son temas muy diversos "como, por ejemplo, violencia escolar y juvenil, violencia callejera, crimen violento, violencia familiar o sexual, entre otros". Además, es "especialmente útil para comprender el estado de la cuestión y saber qué es lo que ya se ha hecho, marcar tendencias para saber qué investigar en la actualidad y en un futuro próximo", pero también "para establecer políticas contra la violencia y elegir las mejores prácticas", indica.

Ahora podrá dedicarle horas de estudio aunque "en una agenda muy apretada" pero podrá "conocer los nuevos avances en el campo sin que todavía hayan salido del horno". Además estará "en constante contacto con los mejores científicos de todo el mudo y trabajar en equipo con la Editora Asociada, Hannah Gaffney, de la Universidad de Cambrigde". Zych cree que será "un trabajo a nivel internacional, en red y con personas muy interesantes, centrado en temas relevantes" que "también supondrá ayudar a los autores y a difundir sus trabajos".

Otros trabajos

La investigadora se encuentra también trabajando paralelamente en otros cuatro proyectos como el Plan Nacional sobre Drogas centrado en la relación longitudinal entre el bullying y el consumo de sustancias. Este ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad "para descubrir si existe una relación, a largo plazo, entre ser víctima o agresor de bullying y el consumo de diferentes sustancias".

Según explica, "se sabe desde hace ya un tiempo que el bullying y el consumo de sustancias están relacionados, pero no se sabe qué aparece primero y si un problema lleva al otro". Con el proyecto pretenden descubrir "si el hecho de estar involucrado en el bullying lleva al consumo de sustancias unos años más tarde y viceversa". Para ello se centrarán en factores de riesgo y de protección que pueden llevar a una víctima o agresor a consumir sustancias, "o a un consumidor de sustancias a involucrarse en el bullying".

Para la experta "se investiga mucho, pero todavía queda mucho por hacer" en el tema de la violencia y las conductas antisociales. "La violencia es uno de los problemas principales de la sociedad actual y se puede prevenir solo gracias a la investigación. Si no sabemos qué funciona en su prevención, estamos dando 'palos de ciego', gastando tiempo y recursos en los intentos que tienen pocas probabilidades de éxito".

Zych asegura que en España existen varios grupos de investigación muy potentes pero "lo que muchas veces falta es financiación, pues todavía escasea". Asimismo expresa que "también es importante que los políticos nos escuchen y los profesionales utilicen la información generada gracias a la ciencia. Conectar la ciencia, la política y la práctica debe ser una de las grandes prioridades actuales", concluye.