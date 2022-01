La huelga de Aucorsa sorprende a los usuarios: “Llevo aquí una hora, no sabía que iba a tardar tanto”

Para trabajar, para ir al médico o al centro para hacer compras, sobre todo en estas fechas, el uso del autobús es esencial para muchos cordobeses. Los mismos que este lunes han comenzado a notar desde las 11:00 la escasez de servicios de este transporte ocasionados por la huelga que han secundado el 100% de los trabajadores de Aucorsa, según el COmité de Empresa.

El desconcierto y la sorpresa de muchos ha estado presente en las paradas de la capital. En República Argentina, Cristina estaba esperando el Autobús número 6 para ir a su segundo trabajo. "Llevo aquí una hora esperando. Sabía que había huelga pero no pensaba que iba a tardar tanto", explica a Cordópolis, esta mujer que, debido al retraso, ha tenido que avisar a su jefa por teléfono. "Lo entiende, pero también es una jefa y qué le hago, no tengo vehículo".

Cristina ya había cogido esta misma línea a las 7 de la mañana para ir a su primer empleo. Normalmente, en la Línea 7, cada autobús normalmente pasa cada 10 o 15 minutos, si bien hoy se le ha retrasado más de tres cuartos de hora. A pesar de que sabía que había huelga, Cristina se ha sorprendido al conocer que esta continuará durante dos días más, el 4 y 5 de enero. "Se lo tendré que decir otra vez a mi jefa porque no tenía ni idea". Algo que tampoco conocía otra señora que esperaba la misma línea que Cristina.

En el Hospital

A las puertas del Hospital Reina Sofía, los más afortunados han cogido el último autobús de las líneas 5, 2 o 14 que han pasado minutos antes de las 11:00. A partir de ahí, aquellos que han ido llegando se han sorprendido al ver en la pantalla esperas de unos 20 minutos o incluso al no ver ningún tiempo marcado. "Ah, ¿que hay huelga?" ha preguntado una señora que esperaba el 14 y que ha asegurado haberse enterado en ese mismo momento.

Lo mismo ha preguntado Elena, otra vecina que esperaba el 5 como lo podría haber esperado otro día cualquiera y que, al no usar el transporte con frecuencia, ha asegurado que "no tenía ni idea" del parón. La visita al médico le ha hecho tener que usar el autobús porque "para venir aquí, está complicado". Al llegar el autobús, le ha preguntado al conductor si salía en ese momento, a lo que le ha contestado que "todavía no", algo que debido al inusual uso que Elena hace de este transporte, no le ha hecho sospechar del retraso.

El desconocimiento entre los usuarios ha sido palpable en las paradas del Hospital, donde otra pareja que llevaba cinco minutos esperando ha asegurado que tampoco tenían conocimiento de la huelga, aunque han contado que se han extrañado cuando uno de los vehículos "ha descargado y se ha ido".

Un apoyo del 100% de la plantilla

El parón que los trabajadores secundarán también el 4 y 5 de enero en el mismo horario, de 11:00 a 20:00, según ha detallado Custodio Sánchez, presidente en el Comité de personal de Aucorsa, ha sido apoyado por el 100% de la plantilla. "Tan solo ha habido un trabajador que no la ha realizado", ha indicado. El resto de los 397 trabajadores con los que cuenta la empresa, tanto conductores, como personal técnico o de administración, ha detallado, sí que lo ha hecho.

Por su parte, el presidente de Aucorsa, Miguel Ángel Torrico, ha señalado que la huelgaa "se está desarrollando con tranquilidad" y ha insistido en que las vías de contacto siguen abiertas para continuar con la negociación con el Comité de empresa en cuanto al convenio colectivo. Además, ha indicado que entienden que "los paros son innecesarios y no son oportunos" ya que "dañan al comercio cordobés en días muy importantes", aunque los trabajadores "están en su legítimo derecho".

Los trabajadores se han movilizado este lunes a las puertas de Aucorsa, mientras la minoría de sus compañeros han seguido ofreciendo los servicios mínimos. Una situación de la que, según ha expresado Torrico no comparten "ni la forma ni el momento". Por último, ha manifestado que continuarán estudiando el encaje económico y legal que tiene esta reivindicación.