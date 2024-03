Exigen la creación “inminente” de la Oficina de Víctimas para familiares de represaliados en Córdoba

La Plataforma de la Comisión de la Verdad de los Crímenes Franquistas de Córdoba, así como familiares de víctimas, han exigido al alcalde de la capital, José María Bellido, “la creación inminente de la Oficina de Víctimas para las exhumaciones de las fosas de la Guerra Civil de los cementerios de Córdoba”.

La plataforma apoya su petición en “el papel fundamental y la función indispensable que esta oficina tiene en el proceso de exhumación que se está llevando a cabo”.

Entre los motivos fundamentales que avalan la solicitud, recuerdan “la existencia de un convenio firmado por las administraciones y la dotación económica de dinero público destinado para tal propósito”.

Asimismo, creen que “es imprescindible un centro que recopile sistemáticamente todos los datos y que permita un cruce de los mismos para facilitar la identificación de las personas desaparecidas”. Exigen la apertura de la oficina para atender a los familiares y difundir de manera adecuada el proceso de exhumación.

La apertura de una oficina de atención a los familiares es una reclamación que viene de años por parte de quienes están a la espera de la exhumación de sus seres queridos en las fosas de represaliados en los cementerios de La Salud y de San Rafael, y las posibles identificaciones de los restos con ADN.

En enero pasado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció en el Pleno del Ayuntamiento que la oficina de atención a familiares de represaliados del franquismo, demandada por estos para su asesoramiento en el proceso de exhumación de las fosas de los cementerios, se ubicará en La Fuensanta.

Fue en respuesta a una pregunta en el Pleno hecha por el grupo del PSOE y Bellido indicó que el gobierno municipal había decidido que este punto se ubique en el centro cívico de La Fuensanta.

Sobre las fechas de apertura y el servicio que prestará no ha detallado nada por ahora el Ayuntamiento y, por ello, los colectivos memorialistas y las familias siguen reclamando su apertura inmediata.

