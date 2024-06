El edil de Infraestructuras defiende su plan de poda y afirma que en años anteriores “no se ha hecho bien”

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido este viernes el plan de poda llevado a cabo desde su delegación basado “en criterios técnicos”, a la par que ha asegurado que “ha heredado árboles en determinadas condiciones” porque la poda “no se ha hecho bien en años anteriores”.

En una rueda de prensa, el edil ha informado de que la redacción del Plan Director de Arboleda ya se ha adjudicado a la empresa Doctor Árbol, que formalizará su contrato de casi 91.000 euros la próxima semana. El plazo de ejecución de la redacción del plan es de ocho meses, que se iniciará en julio, y el objetivo del mismo será establecer una hoja de ruta para “cuidar la arboleda”.

Junto a esta adjudicación, Ruiz ha comunicado la puesta en marcha del expediente de plantación extraordinaria de arboleda, cuyo presupuesto de licitación es de 114.829 euros y su plazo de ejecución, de tres meses. No obstante, el edil ha señalado que la plantación se producirá en el periodo establecido, desde finales de octubre a marzo.

Durante la rueda de prensa, el concejal ha querido salir al paso de las polémicas surgidas en las últimas semanas a raíz de la poda de árboles. En resumen, ha explicado que existen dos tipos de poda, la estructural y la que se denomina como en verde, “que es la que estamos haciendo en Córdoba, que está establecida en los estándares europeos de poda y que señala que debe hacerse en ramas pequeñas, de menos de tres centímetros”. Una poda que, según ha asegurado, “beneficia al árbol”.

En su intervención, el edil ha defendido que “durante muchos años, la poda no se ha hecho bien” y que “ha heredado criterios de poda que no han sido los correctos”, lo que ha dado como fruto “unos árboles en unas determinadas condiciones”. “Esto ha ocurrido porque, probablemente, no se habían establecido criterios y la poda se hacía con una base poco sólida”, ha continuado.

Además, Ruiz ha defendido que la poda de los árboles se hace “siempre” tras pasar por la Comisión del Árbol en la que participan dos técnicos municpiales, la directora general, el Consejo del Movimiento Ciudadano, los partidos políticos representados en el Ayuntamiento y colectivos en defensa del árbol.