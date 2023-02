El desacuerdo en políticas de igualdad vuelve a bloquear el apoyo del Pleno al 8M

El bloqueo con posiciones encontradas de la bancada de la derecha y la de la izquierda respecto a políticas de igualdad ha hecho que, de nuevo en este mandato, no se apruebe ninguna moción en apoyo a las reivindicaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Los grupos de la izquierda han presentado una moción con las propuestas del movimiento feminista, como tradicionalmente se ha hecho, propuesta que en anteriores mandatos se aprobaban como una declaración institucional con el apoyo unánime de todos los partidos. En este mandato, Vox ha roto ese apoyo unánime y la propuesta tiene que debatirse en el Pleno.

Por su parte, el gobierno municipal de PP y Cs han presentado una enmienda a la moción, en la que introducían la revisión de la Ley del Solo Sí es Sí para instar al Gobierno a cambiarla, destacando el beneficio que ha traído en algunos casos a presos abusadores o violadores.

Con todo ello, la bancada de la izquierda y la derecha han bloqueado con sus votos la aprobación de la moción y de la enmienda. De un lado, la moción presentada por PSOE, IU y Podemos han contado con el voto en contra de PP, Cs y Vox. Y la enmienda de PP y Cs ha contado con el voto en contra de toda la izquierda y también de Vox. El concejal no adscrito David Dorado no ha participado en esta votación.

Movimiento feminista y bronca con Vox

Antes del debate político, representantes del movimiento feminista han tomado la palabra, por el Fórum Feminista y la plataforma Nosotras Decidimos. En su intervención han afeado “cuatro años de nulo trabajo por la igualdad” del gobierno de PP y Cs, en palabras de Elena Jimémez de la asociación Quijote y Sancho. Ha recordado la lucha histórica feminista “para alcanzar la igualdad y con ella la democracia” y han “exigido voluntad política” para llevar a cabo políticas que acaben con la violencia de género.

Por su parte, Beatriz López del Fórum Feminista ha critiado la enmienda que introducía en el ámbito municipal respecto al 8M el debate sobre la Ley del Sólo Sí es Sí. Ha afeado que se promueva “la alarma social” y que “la derecha haga aprovechamiento del feminismo”. “La derecha política no defiende ni ha defendido nunca el feminismo. Porque tiene como fin acabar con el patriarcado, que es la esencia del liberalismo y el capitalismo económico”. Por último ha pedido que “no nos utilicen a su antojo”.

En el debate político, la concejala de Vox, Paula Badanelli, ha recibido contestación de algunas integrantes de las asociaciones feministas. Badanelli ha defendido que “la igualdad real es que nuestros hijos e hijas tengan las mismas oportunidades” y ha dicho que la “discriminación positiva hace que parezca que sin un empujoncito, las mujeres no llegamos”. En ese punto, desde el público se le ha contestado: “Históricamente, no hemos llegado. Eso es mentira”.

La concejala ha seguido su discurso atacando “la ideología” de las políticas de igualdad, lo que le ha valido la respuesta de quienes defienden el movimiento feminista: “Tu discurso es violencia contra las mujeres”. “Usted representa todavía el fascismo en España”, le han espetado.

“Probablemente nuestro querido público no me identifica a mí como una mujer”, ha afeado Badanelli. Y ha defendido que Vox “quiere que se garantice la igualdad por ley, no por planteamientos sectarios y rancios que siguen anclados en el pasado”.

Desde la izquierda que proponía la moción en apoyo al 8M, el PSOE ha destacado las propuestas de políticas municipales en igualdad. “Se requiere del compromiso y de acciones concretas del gobierno local”, ha pedido destacando “la necesidad y urgencia de seguir reivindicando más derechos y libertades. Los derechos conquistados son muy vulnerables y se pueden esfumar si los gobiernos no los blindan”.

Desde Podemos, Cristina Pedrajas ha lamentado que la moción del 8M no tenga el apoyo unánime del Pleno “porque hay un partido en contra de nuestras reivindicaciones y que las visibilicemos”. Pero, además, ha afeado la enmienda de PP y Cs que “no apoya la moción de los colectivos de mujeres y de paso aprovechan para atacar al Gobierno central”.

Desde IU, Alba Doblas, ha recordado que “la desigualdad que denuncia el feminismo es estructural, patriarcal, en un sistema que las mujeres sean mano de obra gratuita, para criar y en los cuidados”. Y ha criticado a PP y Ciudadanos: “Nada les separa de Vox”.

Enmienda de PP y Ciudadanos

Mientras, desde PP y Cs han defendido la enmienda presentada y han atacado la Ley del Sólo Sí es Sí. La teniente de alcalde de Igualdad, Isabel Albás, ha afirmado que “nuestras hijas van a poder salir a la calle rodeadas de violadores. Si a los violadores les reducimos las penas, algo está mal. Debería modificarse la ley”.

Asimismo, ha hecho un balance de lo ejecutado desde la Delegación de Igualdad en este mandato, donde ha destacado que “en 2021 aumentamos un 51% las subvenciones, se han hecho campañas de concienciación sobre igualdad y contra la violencia de género, se ha hecho formación para mujeres en tecnologías, acompañamiento psicológico, cursos de autoprotección, ayudas a mujeres más vulnerables, convenio con el Colegio de Abogados, un estudio sobre corresponsabilidad en los hogares cordobeses, convenios con diferentes entidades de la ciudad. y una evaluación del Plan Transversal de Igualdad” del Ayuntamiento.

Por su parte, la concejala del PP Marián Aguilar, ha puesto el foco en la Ley del Solo Sí es Sí, que “pone a violadores en la calle”. Y ha defendido la política de los populares en igualdad: “Queremos una Córdoba igualitaria, donde las mujeres tengamos seguridad y nos desarrollemos en nuestra integridad como personas”. Y ha asegurado que desde otras delegaciones municipales también se trabaja “en la búsqueda de mejoras para las mujeres”.