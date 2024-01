Denuncian que el Ayuntamiento impide a los taxistas cumplir sus contratos con empresas particulares

La patronal minoritaria del taxi en Córdoba, E-Taxi, ha denunciado que la regulación para el sector y el calendario de descansos aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba va a impedir a los taxistas trabajar con total libertad en servicios concertados o precontratados.

El presidente de E-Taxi, José Hoyo, ha indicado a este periódico que, con la regulación aprobada por el Ayuntamiento, está en riesgo el cumplimiento de los contratos que algunos taxistas de la ciudad tienen firmados con empresas particulares.

¿Por qué? Pues según Hoyo, porque, a diferencia de lo que ocurría en los años 2022 y 2023, este año se impide a los taxistas dar servicios concertados o precontratados en los días de descanso -a los que están obligados por la norma aprobada-.

El Ayuntamiento, según Hoyo, ha ignorado sus alegaciones. “En 2022 y 2023, sí que permitía lo que ahora nos niega, poniendo en riesgo los contratos que están firmados”, explica este taxista, que detalla que, en el caso de E-Taxi, los cinco asociados tienen contratos con colegios, centros de menores, mutuas o la Seguridad Social, acuerdos que tienen que cumplir también en los días en los que el Ayuntamiento los obliga a estar descansando.

La normativa de 2023, facilitada a este periódico, efectivamente permitía “la libre actuación en el desarrollo de los servicios concertados todo el año, al igual que se está haciendo con los coches adaptados para los servicios precontratados con mutualidades de salud o el Servicio Andaluz de Salud”. Esto es: se permitía trabajar con servicios precontratados pero no recoger pasajeros.

La normativa de 2024, sin embargo, sólo permite esto a los coches adaptados, negándoselo al resto de taxistas de Córdoba. Hoyo considera que esto es un ejemplo de “intervencionismo” que perjudica no sólo a su patronal, sino a una veintena más de trabajadores de Córdoba, que tienen servicios concertados con empresas privadas, cuyos contratos están en riesgo.

Además, lamenta que el concejal de Movilidad, Bernardo Jordano, ni siquiera conteste a sus alegaciones. Por todo ello, E-Taxi no descarta interponer una demanda ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por su parte, la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Córdoba, que es la que ha presentado la patronal mayoritaria Autacor -y que se ha facilitado a este periódico-, se ampara en “el malestar generalizado” por las “irregularidades” que presuntamente se cometieron durante 2023 en los días de descanso. Por ello, Autacor solicitó la “no autorización” de la libre actuación de los servicios concertados.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!