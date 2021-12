Defensa adjudica el primer contrato sobre el terreno de la futura base logística en Córdoba

El Ministerio de Defensa acaba de adjudicar el primer contrato sobre el terreno de la futura base logística del Ejército de Tierra que construirá en Córdoba, en los terrenos del parque empresarial de La Rinconada. En concreto, se trata de la asistencia técnica para el estudio geotécnico de urbanización y construcción de los edificios de Cabet y Cemsatet de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Este estudio geotécnico es clave para la redacción del proyecto de obra de la base logística. Se verán cómo son los suelos, las necesidades de cimentación de las estructuras y posibles riesgos. Y se hará antes incluso de que los suelos hayan pasado de manera efectiva al propio Ministerio. Estaba prevista su adjudicación en diciembre, algo con lo que Defensa ha cumplido.

La asistencia técnica ha sido adjudicada a la empresa Control de Estructuras y Suelos tras un concurso al que se han presentado otras cinco entidades más. El presupuesto del contrato es de 52.000 euros, la oferta más baja de las presentadas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!