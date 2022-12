David Dorado, ante el Pleno: “No he hecho nada malo”

El concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado, exteniente de alcalde de Infraestructuras y ahora concejal no adscrito después de su cese de competencias por el 'caso Infraestructuras', que ha sido detenido por la UDEF este lunes y puesto en libertad con cargos acusado de tres delitos, ha defendido ante el Pleno del Consistorio su inocencia. “No he hecho nada malo”.

Dorado está acusado por la Policía de tres delitos: cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal, en la investigación policial que se sigue de modo paralelo a la del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que de momento mantiene imputados a la excoordinadora del área de Infraestructuras y a un funcionario de la misma, por un presunto fraude en contratos municipales. Ahora, con la investigación aún en marcha, la Policía detuvo este lunes y puso en libertad a Dorado y a 12 empresarios implicados en el caso.

El concejal ha participado este jueves en la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre y en el turno de ruegos y preguntas ha intervenido para hacer referencia a su detención: “De todos es sabido las circunstancias que me han rodeado en los últimos días. Quiero manifestar enérgicamente que soy inocente, por eso estoy aquí, no pienso dimitir, soy inocente y no tengo nada que ocultar”.

En ese sentido, ha reiterado su inocencia: “No he hecho nada malo, no se qué pueden tener contra mí pero, en cualquier caso, no es cierto y todo eso quedará manifestado por la justicia”.

Por ello, ha elevado un ruego para que “se deje trabajar a la justicia y que no se haga una campaña mediática paralela, que no solo daña mi imagen como político y persona, sino la de este Ayuntamiento y también la de mi familia: mi mujer, mis padres y mis hijos”, ha concluido.