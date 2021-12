Cuatro bomberos de Córdoba dan positivo en Covid

Cuatro bomberos del parque de bomberos de Córdoba El Granadal han resultado positivos en coronavirus tras la realización de la correspondiente prueba a la que todos han sido sometidos. Así lo han señalado a este periódico fuentes del Ayuntamiento, que de momento descartan que se trate de un brote y que limite la operatividad del servicio municipal de extinción de incendios. Estos cuatro agentes ya guardan la oportuna cuarentena y están en situación de baja laboral y, por tanto, apartados del servicio en unas fechas especialmente delicadas.

Tras realizar la prueba a todos los profesionales, según han detallado, los positivos han sido cuatro de un total de 60 agentes repartidos en cinco grupos de trabajo, por lo que no se habla de brote. Sin embargo, los contagios siguen a la alza y cada vez a más velocidad en toda la provincia. Este martes, concretamente, la Consejería de Salud y Familias, ha notificado 946 contagios más.

Con este dato, en la capital se ha disparado a una tasa de contagio de 847 por cada 100.000 habitantes; 603 en la provincia. Sin embargo aún no se han detectado ningún brote en la capital, tras haberse dado por cerrado los originados en la prisión y en Cerro Muriano. Aunque sí se han detectado en la provincia, en Fernán Núñez, un brote originado en una discoteca ha afectado ya a 14 personas, mientras que en Rute e Iznájar se ha producido entre los sanitarios de un centro de salud. De momento, el estado de los cuatro bomberos cordobeses que han dado positivo, se desconoce.

