Cs dice que no ha contactado con Gómez Calero, la siguiente en la lista electoral para suplir a Timoteo

El grupo de Ciudadanos no ha mantenido de momento ningún contacto con María Luisa Gómez Calero, la que fuera número 6 de la lista electoral de la formación naranja, llamada ahora a suplir la salida de Eva Timoteo tras su dimisión después de que se hiciera público que ha compaginado su cargo público con su actividad privada como procuradora sin el aval del Pleno y cobrando de ambos empleos.

Por orden de la lista electoral, María Luisa Gómez Calero sería la siguiente en entrar a formar parte de la Corporación municipal. Ella también dimitió como gerente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), hace ahora un año, tras denunciar "presiones que podrían rozar la ilegalidad" por parte del presidente del organismo y también concejal de Ciudadanos, Manuel Torrejimeno. Este la llevó a los tribunales, que han archivado el asunto por falta de indicios, pero Gómez Calero fue expulsada de Ciudadanos en ese tiempo. Ahora, debe decidir si acepta el acta de concejala y, de entrar al Ayuntamiento, si lo haría sin adscripción a grupo político, complicando el tablero de juego y de mayorías para los socios del gobierno municipal, PP y Cs. Además, se ha abierto una comisión de investigación sobre Torrejimeno por aquellos hechos.

"Hay una lista electoral; entrará el que le toque"

Este jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación este jueves, David Dorado ha señalado sobre este asunto que "hay una lista electoral que está ahí y entrará quien le toque, con arreglo a la ley" y ha reiterado que en su grupo municipal "no me consta que se hayan puesto en contacto. No me consta que nadie haya hablado con ella", en alusión a Gómez Calero.

Preguntado por si Ciudadanos teme la entrada de la que fuera número 6 de su lista electoral, Dorado ha afirmado que no tienen "miedo ninguno" y, personalmente, ha dicho que "yo no tengo ningún problema con ella, no lo he tenido nunca, y cuando la vea me alegraré por ella. No tengo inconveniente en que entre como concejala. Posiblemente haga un gran trabajo, si es ella la que entrara".