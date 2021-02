Dos dimisiones y un destino: PP y Cs se juegan la gobernabilidad del Ayuntamiento de Córdoba

Este miércoles, Eva Timoteo, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, anunciaba su dimisión, después de haberse descubierto que mantenía su actividad privada como procuradora a la vez que su cargo público como edil sin haber pedido permiso y haberlo aprobado el Pleno municipal, cobrando por ambas actividades. Esta salida tiene irremediablemente un hilo directo que la une a otra dimisión, ocurrida justo hace un año, y que ahora hace que los socios del gobierno municipal en minoría en la capital, PP y Ciudadanos, se puedan jugar la gobernabilidad del Consistorio.

Hace un año, en febrero de 2020, dimitía la entonces gerente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), María Luisa Gómez Calero, que denunciaba "presiones que podrían rozar la ilegalidad" del presidente del organismo y concejal de Ciudadanos, Manuel Torrejimeno. El caso acabó en los tribunales con la exgerente denunciada por el edil de Cs esgrimiendo un presunto delito de revelación de secreto, que ha quedado finalmente archivado al no hallarse indicio de ello, y siendo expulsada de Ciudadanos, partido del que formaba parte y con el que concurríó en la lista de las pasadas elecciones municipales. Y, ahora, con la dimisión de Eva Timoteo por su duplicidad de actividades, sería el turno de María Luisa Gómez Calero para entrar a formar parte de la Corporación. Entraría por la lista de Cs pero, expulsada del partido, probablemente se fuera al Grupo Mixto. Y eso dejaría a la ya minoría de gobierno de PP y Cs, pendiendo de un hilo.

Partido Popular (9) y Ciudadanos (5) suman 14 de los 29 concejales del Salón de Plenos del Ayuntamiento. La investidura y la gobernabilidad se la han otorgado hasta ahora los dos concejales de Vox, desde la oposición, cuyo papel ahora se torna más "clave" para el gobierno de la derecha en Córdoba. Si la nueva edil que entrara en el Consistorio fuera Gómez Calero, expulsada de Cs y sin adscripción a grupo político, podría poner del revés las cuentas del gobierno municipal. PP y Cs sumarían entonces 13 concejales, y con los de Vox 15: la mayoría absoluta necesaria en el Salón de Plenos. La formación de Santiago Abascal se haría, por tanto, mucho más importante para el cogobierno.

Así las cosas, y después de que en un primer momento se hubiera descartado la dimisión de Timoteo y hubiera sido respaldada por los dos grupos del gobierno local y el propio alcalde, José María Bellido (PP), ambos partidos deben seguir jugando ahora la partida con con cartas nuevas.

De momento, tras conocer la dimisión de Timoteo, desde los populares, el portavoz del grupo y teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha llamado a Ciudadanos a resolver la situación "cuanto antes", confiando en que esto no afecte "a la estabilidad del gobierno municipal". Entretanto, en las filas de Ciudadanos no se ha respondido ni movido ficha públicamente sobre los pasos que van a dar ahora. Y mientras tanto, se espera la respuesta de Gómez Calero para conocer si está dispuesta a entrar como nueva concejala de la Corporación o no y, en caso afirmativo, cuál sería su posición en el puzzle de Capitulares.

Otra cuenta pendiente: comisión de investigación a Torrejimeno

A Ciudadanos, además, le queda pendiente otro asunto colateral. El Pleno ha acordado abrir una comisión de investigación sobre los hechos que llevaron a Gómez Calero a dimitir hace un año como gerente del Instituto Municipal de Deportes, para analizar esas "presiones" que "podrían rozar la ilegalidad" por parte del presidente del organismo y también concejal de Cs, Manuel Torrejimeno.La apertura de la comisión de investigación se votó finalmente por PP, Cs y Vox -para ceñir su estudio al correo electrónico con las órdenes que enviaba a la exgerente y que esta argumentó como presiones para dimitir-.

Pero la oposición, que venía reclamando la investigación del caso desde hace un año, ha requerido desde entonces escuchar la versión de todas las partes, incluida la de Gómez Calero, que ahora se encuentra ante la posibilidad de jugar un papel determinante para que haya un nuevo tablero de juego en la gobernabilidad del Ayuntamiento de Córdoba.