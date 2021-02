El PP espera que la dimisión de Timoteo (Cs) no afecte a la estabilidad del gobierno municipal

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, se ha referido a la dimisión de la concejala de Cs Eva Timoteo -que había estado compaginando su cargo público con su actividad privada como procuradora sin informar ni tener el permiso del Pleno- y ha dicho que los populares confían en que esta situación "se resuelva sin que afecte a la estabilidad del gobierno municipal", donde ambas formaciones políticas son socias.

Torrico ha manifestado "el respeto y comprensión a su decisión personal, que debe ser dolorosa y difícil", en cuanto al anuncio de Timoteo de dejar su acta de concejal. Y ha mostrado su confianza en que el socio de gobierno de los populares, Ciudadanos, resuelva ahora "la situación de incorporación de un nuevo concejal cuanto antes".

Desde el PP también han querido agradecer el trabajo que Eva Timoteo ha realizado desde el inicio del mandato hasta ahora al frente de la delegación de Servicios Sociales: "Ha gestionado un área que ha heredado en unas condiciones muy difíciles, con déficits de gestión por parte de los gobiernos anteriores, y además lo ha corregido en una situación de especial dificultad como la que hemos atravesado en el último año por la pandemia, que además evidentemente ha agravado tanto las circunstancias como el número de posibles usuarios de esos Servicios Sociales. Lo ha hecho con una entrega total, con un esfuerzo tremendo. Y deja la delegación en muchas mejores condiciones de las que se la encontró".

La concejala de Cs Eva Timoteo ha anunciado este miércoles su dimisión, después de que se conociera que, durante este mandato municipal, ha mantenido su actividad privada como procuradora de un despacho de la capital cordobesa, sin que el Pleno municipal hubiera tenido conocimiento ni aprobado compatibilidad alguna sobre dicha actividad con la de concejala de la Corporación.

Reacciones de la oposición que denunció los hechos

IU y Podemos apuntan que la dimisión de Timoteo les "da la razón" sobre las irregularidades que denunciaron

Los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, que denunciaron en su día la duplicidad de actividades de Eva Timoteo y han venido pidiendo desde entonces su cese, han señalado este miércoles que la dimisión de la concejala de Ciudadanos viene a da "darnos la razón" sobre las irregularidades que hicieron públicas, al confirmar que la edil había estado manteniendo su actividad privada como procuradora a la vez que era concejala del gobierno municipal.

El portavoz de IU, Pedro García, ha apuntado que, desde que su grupo denunció la situación de Timoteo "hemos sido leales con la ciuda dpor encima de todo, con el equipo de gobierno y con ella, con la que hablamos y consultamos" la información que manejaban. "Todo lo hemos hecho a sabiendas de que estábamos detrás de una cuestión evidente y se nos ha dado la razón".

Así, cree que la dimisión de Timoteo refrenda los argumentos de IU cuando denunciaron que "ha cometido dos ilegalidades terribles: en lo formal, no había pedido la compatibilidad (al Pleno) y en lo moral porque en el peor momento por el que estaba pasando Córdoba, esta mujer además de estar representando en los juzgados a entidades poderosas que van contra los más debiles -que está muy bien si no fuera la concejala de Servicios Sociales-, estaba utilizando documentación y datos de las personas que peor lo estaban pasando. Eso, es una irregularidad moral y ética insoportable desde el punto de vista político".

Para Pedro García, la dimisión de Timoteo pasa por ser "la primera vez que pasa esto en la historia reciente del Ayuntamiento de Córdoba. No se había dado una dimisión de un cargo público por cuestiones ligadas o vinculadas a irregularidades de cobro de dinero público". Y ha incidido en que la concejala de Cs estaba "cobrando dos salarios de manera irregular".

Asimismo, ha apuntado a que la dimisión sobreviene al conocerse que Timoteo deberá devolver a las arcas públicas el dinero cobrado de manera irregular y a que ante ello no podrá defenderse siendo parte de la propia Corporación.

Apuntan al alcalde como máximo responsable

Por ello, García ha lamentado que el alcalde, José María Bellido (PP), haya respaldado a Timoteo en este caso: "El alcalde es el primer cómplice de esta nefasta gestión de oscuridad. El gobierno del cambio. Este era el cambio, haciendo historia", ha ironizado el portavoz de IU en referencia al lema del gobierno municipal y que esta dimisión sea la primera por cuestiones de cobro de dinero público.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha destacado la denuncia de estos grupos de la oposición sobre la situación de Eva Timoteo - "en el Ayuntamiento tenemos que ser ejemplo"-, y ha cuestionado que la edil de Cs tomara esta decisión si ellos no hubieran "insistido en denunciar esta ilegalidad".

Pedrajas ha afeado que Timoteo reitere que actuó de buena fe y creyéndose amparada por el Pleno -"¿Cómo, si no preguntó al Pleno?"-. "Dice que ha vivido en la inocencia estos casi dos años simultaneando y percibiendo dos salarios". "No entendíamos cómo siendo letrada había llegado a este punto", ha señalado para explicar que la denuncia de los dos grupos de la izquierda siempre se ha ceñido a las circunstancias de su labor en el Ayuntamiento: "No la hemos atacado en lo personal. En lo personal y profesional le deseamos lo mejor. Esto nunca ha sido un ataque a su persona, pero no podemos permitir esas irregularidades. Ella habría hecho exactamente lo mismo". Y, finalmente, Pedrajas también ha apuntado al alcalde como "máximo responsable de lo que ocurre en este gobierno".