Eva Timoteo presenta su dimisión como concejala del Ayuntamiento

AVANCE | La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Timoteo (Cs), ha anunciado este miércoles su dimisión, después de que se conociera que, durante este mandato municipal, ha mantenido su actividad privada como procuradora de un despacho de la capital cordobesa, sin que el Pleno municipal hubiera tenido conocimiento y aprobado compatibilidad alguna sobre dicha actividad con la de concejala de la Corporación.

Timoteo ha hecho este anuncio después de haber defendido públicamente que no ocultó su doble tarea cuando hizo la Declaración de Bienes y Actividades al inicio del mandato, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que su "único error" fue no pedir la compatibilidad en el Pleno. El alcalde, José María Bellido, la despojó la pasada semana de sus funciones, competencias y sueldo hasta que se aclarara la situación, mientras la delegación que ha ostentado en todo este mandato, Servicios Sociales, quedaba en manos del PP y ella se preparaba para asumir con dedicación parcial las delegaciones de Participación Ciudadana, Igualdad y Solidaridad. Sin embargo, este miércoles ha acabado presentando su dimisión.

Fue hace un par de semanas cuando el grupo municipal de IU denunció esta situación y pidió el cese de Timoteo. Según la información que avanzaron y que después fue ratificada por la propia Timoteo, la teniente de alcalde de Servicios Sociales habría mantenido su actividad en el despacho, firmando como procuradora en casos llevados a los tribunales. IU ponía el foco también en que, además de ocultar la incompatibilidad de esta actividad al Pleno, su despacho trata asuntos sobre desahucios y cortes de suministros a hogares, cuando su dedicación municipal en Servicios Sociales atiende a este tipo de personas.

Eva Timoteo, que ha desempeñado el cargo de responsable de Servicios Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Córdoba desde el inicio de este mandato municipal, reconocío este jueves ante el Pleno que había mantenido el despacho abierto, con una persona contratada, aunque firmando ella los documentos. No obstante, defendió que no ocultó su actividad privada y que era compatible con su función como concejala, pese a que la Ley de Compatibilidad en la administración señala que debe declararse cualquier otra actividad ajena al cargo público, contar con un informe del secretario del Pleno y ser el plenario de la Corporación quien apruebe o no la compatibilidad de las actividades.

La hasta ahora teniente de alcalde de Servicios Sociales señaló que no ocultó al secretario del Pleno su actividad privada como procuradora y que esta es compatible con su función como concejala en el Consistorio. En una intervención en la sesión plenaria de este jueves, explicó que "antes de jurar el cargo, como era mi obligación puse de manifiesto mi condición y ejercicio como procuradora al secretario del Pleno. Se lo hice saber porque no pretendeía abandonar mi puesto, porque entiendo el paso por la política de manera accidental y provisional. Llevo toda al vida ganándomela como procuradora de los triubunales".

"Esta circunstancia la puse de manifiesto. No hubo ni ocultación ni falta de transparencia. El secretario puede dar fe. Se me hizo saber que, tal como yo tenía consultado, el ejercicio de la procura y de un cargo público son compatibles. El secretario de Pleno me confirmó que tenía la certeza de que exitía la compatibilidad, con la única advertencia de que no podía llevar procedimientos contra la corporación municipal". Sobre el ejercicio de su actividad privada, Timoteo explicó que, desde que ostenta este cargo público, "estoy ejerciendo y me dedico exclusivamente a representar y defender los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos a los que represento. En el despacho tengo contratada a una persona que interpone los procedimientos firmados por mí". "Ni piso un juzgado ni piso el despacho, como no sea para pagar los impuestos".