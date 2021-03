Córdoba, entre las tres únicas capitales del país que baja el impuesto municipal sobre vehículos en 2021

Córdoba se encuentra en el reducido grupo de las tres únicas capitales del país que han bajado el impuesto municipal sobre vehículos en este año 2021. Así lo ha puesto de manifiesto esta pasada semana el informe sobre la Fiscalidad Municipal del Automóvil 2021, elaborado por la organización en defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados.

Según el informe -consultado por este periódico-, el Impuesto Municipal sobre Vehículos de Trácción Mecánica "solo ha bajado mínimamente entre un 1% y el 4%" en tres capitales de las 52 que hay en España: Córdoba, Teruel y Toledo. En el caso de Córdoba, este impuesto ha bajado un -2% para este año 2021, tal y como se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento a finales de diciembre pasado. El calendario fiscal del Consistorio cordobés establece el pago de este impuesto del 5 de marzo al 5 de mayo.

El resto de las capitales españolas mantienen las tarifas del año pasado y destaca que hay 12 municipios que vienen aplicando desde hace años el máximo que permite la ley. Se trata de Granada, Huelva, Valladolid, Ciudad Real, Barcelona Lleida, Tarragona, Palma, San Sebastián, Vitoria y Ceuta. La ley permite a los ayuntamientos incrementar las cuotas del impuesto, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en esas 12 capitales de provincia españolas.

Junto a ello, el informe resalta que siguen exitiendo importantes diferencias de tarifas entre los distintos ayuntamientos españoles -incluidos todas las localidades además de las capitales-, que en algunos casos llega a más de un 365%. Esto explica "el fenómeno de la matriculación de vehículos en verdaderos paraísos fiscales", es decir, municipios donde hay un "favorable tratamiento fiscal" en el ámbito de esta tasa.

Los municipios considerados "paraísos fiscales" por el colectivo de automovilistas son pequeños municipios de escasa población en distintas partes del país, aunque ninguno en Córdoba y solo uno en Andalucía. Estas localidades son Las Rozas de Puerto Real (555 habitantes); Colmenar del Arroyo (1.785), Patones (539), La Hiruela (65), Venturada (2.241), Robledo de Chavela (4.364), Redueña (270), Navacerrada (3.091), Torremocha del Jarama (1.075), Moralzarzal (13.334), y Brunete (10.760), en la Comunidad de Madrid; Aguilar de Segarra ( 282), Rajadell (534) y Sant Pere Sallavinera (151), en Barcelona; Sarratella (95), en Castellón; Castielfabib (308) y Puebla de San Miguel (61), en Valencia; Escorca (208), en Mallorca; Relleu (1.148) y Benidoleig (1.078), en Alicante; Retascón (62), en Zaragoza; Cañada de Calatrava (100), en Ciudad Real; Montejaque (949) y Macharaviaya (513), en Málaga, y Borox (3.958), en Toledo.

El estudio sobre la Fiscalidad Municipal del Automóvil 2021 pone de manifiesto que el impuesto de vehículos proporcionará este año a las arcas municipales una recaudación global alrededor de 4.000 millones de euros. En en el conjunto del país hay 36.403.276 propietarios de vehículos -desde un ciclomotor a un camión de gran tonelaje-, que afrontan ahora el pago de esta tasa municipal.

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos, y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional.

