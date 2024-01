Córdoba registra la mayor caída de España en la oferta de alquiler de larga duración

Córdoba es la ciudad española donde más ha menguado oferta de alquiler de larga duración en el último año. Según un informe sobre la materia del portal Idealista, la caída registrada en Córdoba de pisos de arrendamiento para larga temporada es del 60%. De largo, la mayor de toda España, con 20 puntos de diferencia sobre la siguiente.

Al mismo tiempo, el alquiler temporal (que engloba el turístico) ha crecido en Córdoba un 55%, según el mismo informe, que, no obstante, aclara que el peso de esta modalidad sigue siendo muy pequeño en Córdoba y constituye el 2% del total.

Además de Córdoba, en el ranking de mayores caídas de los alquileres permanentes están Oviedo (-40%) y Palencia (-40%). Entre las grandes ciudades destacan la caída en Bilbao (-38%), seguido por San Sebastián (-32%), Sevilla (-32%), Palma (-26%), Madrid (-25%) y Barcelona (-24%). Aún así, tres grandes mercados han visto cómo su oferta crecía ligeramente: Valencia (5%), Alicante (4%) y Málaga (2%). Entre el resto de ciudades, las mayores subidas se han producido en Ceuta (52%), Teruel (49%), Cuenca (37%), Almería (25%), Badajoz (22%) Jaén (22%) y Tarragona (20%).

Los alquileres de larga duración o estancia son aquellos destinados a satisfacer una necesidad permanente de vivienda. Normalmente, superan el año y se rigen por la voluntad de las partes, la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil.

Por el contrario, el alquiler por temporada son aquellos que tienen una duración menor. Es decir, engloba el alquiler turístico y el alquiler de varios meses por cuestiones laborales o estudiantiles. Este último tipo de alquiler es el que, según Idealista, crece en Córdoba y en toda España.

A nivel nacional, en el último trimestre de 2023, el peso de este tipo de alquileres llegó hasta el 11% del mercado, con un incremento de la oferta del 58% interanual, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 15% en el mismo periodo.

En San Sebastián, el 32% de las viviendas que se ofrecen lo hace para el alquiler de temporada, mientras que en Barcelona lo hace el 30% del total. Les siguen Cádiz (22%), Valencia (15%), Málaga (14%) y Madrid (13%). Por debajo de esta cifra, se encuentran los mercados de Santander (12%), Palma (11%), Bilbao, Girona, Badajoz, Alicante y Tarragona (10% en los cinco casos).

Por el contrario, en las zonas menos tensionadas, esta modalidad temporal es prácticamente inexistente, ya que en 10 capitales el peso de la misma sobre el mercado ronda el 1%. Se trata de las ciudades de Melilla, Ciudad Real, Ourense, Lugo, Logroño, Cáceres, Albacete, Guadalajara, Segovia y Ceuta.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!