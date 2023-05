Hacemos Córdoba plantea que el Ayuntamiento se implique en la gestión de la Mezquita

Hacemos Córdoba, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, Equo, Más País e Iniciativa Pueblo Andaluz, encabezada por Juan Hidalgo como candidato a la alcaldía, ha presentado diversas propuestas relacionadas con la Mezquita Catedral, la importancia del cuidado del patrimonio y “la unión que debe haber” entre el Ayuntamiento y la Administración pública con el monumento: “Córdoba y la Mezquita van unidas. Todo con el Ayuntamiento, cuando se hable de la Mezquita, y nada sin el Ayuntamiento si se habla de la Mezquita. Ese sería nuestro lema en este caso”.

“Hace 500 años, el entonces alcalde de Córdoba, el corregidor Luis de la Cerda, insistió en dos cuestiones: cuidar el patrimonio de esta ciudad y, en segundo lugar, que cualquier tipo de modificación pues podría dañar esta este monumento tan insigne en nuestra ciudad. Hace 500 años de aquella primera defensa municipal de la Mezquita y por eso queremos hablar de un monumento tan insigne, tan representativo y que pertenece al ADN de nuestra ciudad como es la mezquita de Córdoba”, ha incidido Hidalgo, en referencia a la elección de la fecha convocada para rueda de prensa, este 4 de mayo de 2023.

Hidalgo ha insistido en que desde el Ayuntamiento, que gestiona el Centro de Recepción de Visitantes, debe hacerse una “lectura fiel y fidedigna de lo que significa este monumento para la ciudad”. “Es una medida fundamental ya que consideramos muy importante que el Ayuntamiento participe en el plan de Uso, Gestión y Conservación de la Mezquita Catedral”, ha afirmado Hidalgo.

Para ello, el candidato ha insistido en las diferentes medidas que Hacemos Córdoba quiere tomar después del 28 de mayo. Hidalgo ha hablado de la figura del Bien de Interés Mundial (BIM) y “lo conveniente” que sería su tramitación para proteger el patrimonio cordobés. “Queremos insistir en el gobierno central para que tramite la creación de del BIM, creemos que es muy interesante como figura de protección de patrimonio y que el gobierno central podría armar en una ciudad abierta al mundo como es Córdoba, un monumento patrimonio de la humanidad abierto al mundo. Crear ese gestor patrimonial sería de interés mundial”, ha insistido hidalgo.

El candidato a la Alcaldía de Córdoba también ha hablado de la “problemática actual” con el sistema de guías turísticos. El tejido económico de la ciudad se conforma, en gran parte, por el turismo, “es uno de los motores más importantes de la ciudad”. “Los guías que tienen una titulación oficial por la Junta de Andalucía no pueden hacer visitas guiadas por la Mezquita Catedral si no es mediante un carné específicamente otorgado por el cabildo”, ha insistido Hidalgo, en relación con la negativa por parte de la Iglesia a que los guías, pese a tener una titulación oficial, no puedan ejercer sin su permiso. “Esto no debería pasar, creo que tenemos que cambiar esta anomalía y revertirla, de manera que naturalicemos y normalicemos esta situación”, ha concluido.