Córdoba estrena su sexto parque canino y prevé la construcción de dos más

Córdoba acaba de estrenar el que es su sexto parque canino, una zona verde limitada especialmente dedicada para el esparcimiento de los perros. El nuevo parque, abierto desde este pasado lunes, se encuentra en los jardines de Fray Albino, junto al Guadalquivir, recogiendo así una demanda de los vecinos.

La empresa municipal de saneamiento, Sadeco, es la responsable de estos espacios de esparcimiento para perros en la ciudad, que ya se encontraban en otros cinco puntos: Miraflores, Paraíso Arenal, Arroyo del Moro, Parque Cruz Conde y Vial Norte, este último, abierto recientemente.

Además, se prevé que próximamente -asegura la empresa municipal-, se construyan nuevas zonas de esparcimiento canino en el parque Doctor Zarpintero -en Levante-, y en el parque de Fidiana.

Junto a ello, Sadeco tiene en estudio la posibilidad de sumar otros dos parques caninos más, esta vez en barriadas periféricas: Alcolea y Villarrubia. Y, por otro lado, mantiene contacto con los vecinos del parque de La Asomadilla para decidir si se instala otra zona de esparcimiento canino en esta zona verde.

