El Ayuntamiento instala un parque canino en el Vial Norte y prevé otros tres nuevos en la ciudad

Córdoba contará desde mediados de abril con una nueva zona de esparcimiento canino, con juegos de adiestramiento para perros, que se ubicará en parte de los jardines del Vial Norte, colindando con la zona de paseo.

Los juegos de esta nueva zona de esparcimiento para perros, que contará con dos espacios diferenciados para canes de tamaño pequeño y para los más grandes, estará en funcionamiento a mediados de abril, según han confirmado a Cordópolis fuentes de Sadeco, cuyo Servicio de Bienestar Animal (SBA) es el encargado de estas instalaciones. Parte de los juegos ya se encuentran instalados en esta zona.

La nueva zona de esparcimiento canino de El Vial -que ha sido una demanda de los vecinos-, cuenta con un espacio de 821 metros cuadrados para perros grandes y otro espacio de 812 metros cuadrados para razas de tamaño pequeño. Asimismo, además de distintos juegos de adiestramiento y ejercicio para los canes, se incluyen bebederos para los animales, dispensadores de bolsas para recoger los excrementos, papeleras y cartelería de la zona.

Junto a ello, el proyecto recoge la plantación de árboles en la zona y un cerramiento con una verja de 1,5 metros en cada espacio para los perros. También se instalará una fuente de agua para personas y bancos. Todo ello cuenta con un presupuesto que asciende a 21.538,54 euros.

A esta zona de esparcimiento para perros en el Vial Norte se sumarán próximamente otras tres zonas similares, que se ubicarán en los Jardines de la Avenida Fray Albino, en el Parque Doctor Carpintero en Levante y en el Parque de Fidiana, según han explicado las fuentes consultadas. Cada una de estas instalaciones cuentan con un presupuesto que oscila entre los 21.000 euros y 30.000 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento tiene en estudio la posibilidad de instalar otras zonas de esparcimiento para perros en las barriadas periféricas de Alcolea y Villarrubia, además de haber comenzado los contactos con los vecinos del entorno del parque de La Asomadilla, para instalar allí otro espacio similar.

Estas futuras instalaciones se suman a los parques caninos ya existentes en el Parque Cruz Conde, Miraflores, junto a Arroyo del Moro y en Paraíso Arenal. De llevarse a cabo todas, Córdona contará con once zonas de esparcimiento para perros.

