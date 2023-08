Córdoba, una ciudad con mucho asfalto y “ni un árbol por habitante”

Las altas temperaturas hacen que en los meses de verano sea difícil ver a algún cordobés por las calles de la ciudad, sobre todo a las horas puntas. Sin embargo, caminar por Córdoba sería algo más sencillo si hubiese alguna sombra más en la que refugiarse. Pero es algo complicado cuando no hay “ni un árbol por cordobés”, según ha detallado a Cordópolis, Juan Escribano, coordinador de Ecologistas en Acción en Córdoba. Y es que la ciudad cuenta actualmente con solo 85.000 árboles.

Escribano expone que en la ciudad hacen falta más zonas verdes así como arboleda para tener más sombras donde poder refugiarnos y combatir la sensación de calor que con el asfalto aumenta. En Córdoba “las zonas verdes son totalmente insuficientes” ya que, a pesar de haberse construido el cinturón verde, hay grandes espacios “despejados de vegetación y sin ninguna sombra, por lo que no se puede hablar de zona verde”. Mientras la Unión Europa recomienda contar con 20 metros cuadrados de zona verde por habitante.

Otro de los aspectos preocupantes que señala Escribano es la isla de calor que presenta Córdoba, la más alta de toda Andalucía. El estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Granada llegaba a la conclusión de que “el abuso de superficies duras, no arboladas y sin sombra, genera una isla de calor muy superior a la del resto de ciudades”. Y es que, según manifiesta el coordinador de Ecologistas en Acción, “tenemos zonas verdes insuficientes que han sido ocupadas por zonas duras”, lo que aumenta la sensación de calor.

Si hubiese más vegetación en la ciudad se podría disminuir “alrededor de 8 grados la temperatura por las noches”. Pero esto no es posible “como consecuencia del uso de superficies duras que son auténticos receptores del calor y que al llegar la noche no han tenido tiempo suficiente de enfriarse”. Un ejemplo de lugar “inhóspito según la ONU” en la ciudad es Ronda del Marrubial, ya que su responsable de Temperatura considera “inhumano mantener las ciudades sin arbolado” y aquí “solo hay un árbol y se está muriendo”.

El arbolado urbano es otro de los problemas en la ciudad, aparte de la cantidad insuficiente de zonas verdes, por lo que desde Ecologistas en Acción en Córdoba han pedido un Pacto de Ciudad por la Reforestación. En este plantean aumentar hasta por ocho el número de árboles existentes actualmente porque “no solo la ciudad, sino también el término municipal”. Y es que, actualmente, según mencionó este sábado el portavoz del PSOE, Antonio Urbano, la ciudad solo cuenta con 85.000 ejemplares.

La asociación pide aumentar el número de árboles con ejemplares adaptados a nuestro clima, como podrían ser las encinas. De esta manera se podrá “intentar revertir la isla de calor que sufrimos en Córdoba”, además de ser más factible caminar por las calles “desde las 12:00 hasta que anochece”.

