Las cooperativas prevén que haya existencias de aceite hasta el final de la campaña

El consejo sectorial de aceite de oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha señalado que a pesar de que las existencias de aceite en junio son las más bajas de los últimos años, queda en las bodegas de las almazaras el aceite justo para atender al mercado hasta finales de año, según informa en un comunicado.

En concreto, las cooperativas han señalado que en este momento la demanda es superior a la oferta y una gestión eficiente de los stocks es imprescindible para finalizar la campaña sin tensiones en el mercado, hasta que se empiecen a producir y comercializar los nuevos aceites a mediados de noviembre.

Los representantes del sector en el Consejo sectorial han subrayado que el comportamiento del mercado “está siendo excepcional”, ya que las cifras medias de salidas de producto durante la campaña son superiores a las 96.000 toneladas, lo que elimina cualquier duda sobre el prestigio del aceite de oliva entre los consumidores y la fidelidad en su elección como el aceite vegetal.

Así, la media de salidas diaria durante los últimos meses ha sido bastante estable y superior a las 4.600 toneladas por día laborable. Si se prorratean estas salidas en los días laborables que quedan hasta el 30 de septiembre, y partiendo de la situación de existencias nunca vistas de 415.000 toneladas a 30 de junio, se estaría hablando que a finales de septiembre se estaría en niveles de stock inferiores a 180.000 toneladas, teniendo en cuenta que las importaciones continúen a buen ritmo, algo cada día más difícil.

De esta forma, se está vendiendo todo el aceite que se podía vender, por lo que la correcta administración de los stocks de aceites va a ser fundamental para atender a los clientes que demanden producto y mantener los lineales con aceite de oliva hasta final de año sin que el mercado se tensione aún más de lo que ha estado en los meses previos al verano.

De esta forma, para los próximos meses no se espera ningún cambio sobre lo que va de campaña, una parte relevante del aceite en bodega está ya comprometido y la demanda va a ser atendida con la disponibilidad de aceite que exista en este momento.

