El Consejo de Distrito Sur acusa al Ayuntamiento de "ningunear" a los vecinos al no comunicarles la apertura de la biblioteca en La Normal

El Consejo de Distrito Sur de Córdoba ha acusado al Ayuntamiento de "ningunear" a los vecinos de esta zona de la ciudad a los que representan, al no comunicarles la apertura de la biblioteca de La Normal que tendrá lugar este jueves 14 de octubre, acto del que se han enterado "por la prensa" al avanzar la noticia Cordópolis este martes.

"Esto es lo que cree este Ayuntamiento en este Consejo de Distrito. Y nos vuelven a ningunear, nos sentimos ninguneados. No entendemos por qué, después de tanta reivindicación y tanto esfuerzo hecho por este Consejo de Distrito, no se nos tiene en cuenta", ha señalado la presidenta de este órgano, Mariló Damián.

Damián ha explicado que "el Consejo de Distrito, de nuevo, se vuelve a enterar por la prensa. No tienen ninguna indicación formal a dos días de esta inauguración. No tenemos ningún conocimiento formalmente" de la apertura de la biblioteca de La Normal. De hecho, han conocido esta inauguración por la información publicada y por la difusión en redes sociales que ha realizado la Red Municipal de Bibiliotecas, anunciando el acto.

Tirando de ironía, el Consejo de Distrito apunta que, "como quedan dos días, esto es como alguien no te invita a una boda sabiendo que se casa desde hace un año y, el mismo día de la boda, te manda la invitación".

"Entendemos que no son las formas ni el momteno. Ya hemos tenido reuniones suficientes con varios delegados e incluso con el alcalde, diciéndoles lo importante que es reunirse con este Consejo de Distrito, lo importante que es que nos informen, para que se hubiese sentado con nosotros la semana pasada alguien para comentarnos que, por fin, se va a abrir la biblioteca, en qué condiciones se va a abrir, cuáles son los horarios, si ya se han solucionado los problemas de seguridad, etc etc. Pero a día de hoy nos volvemos a enterar por la prensa", explica Damián.

"Biblioteca deseada y reivindicada"

Sobre la apertura de la biblioteca en el edificio de La Normal, los representantes de los vecinos en el Consejo de Distrito Sur recuerdan que "esa biblioteca es tan deseada, tan reivindicada por los vecinos y vecinas y, sobre todo, por el Consejo de Distrito, que ha estado ahí detrás reclamando esa apertura y esa necesidad de la biblioteca para el distrito".

El Ayuntamiento tiene previsto inaugurar la biblioteca este jueves a las 17:00, en un acto con el alcalde, José María Bellido, y una sesión de narración, según ha difundido la Red Municipal de Bibliotecas, anunciando el acto e invitando a los vecinos a participar en esta apertura. La biblioteca contará con algo más de 500 metros cuadrados dedicados a la lectura y actividades culturales, dentro del edificio de La Normal, que tiene nueve plantas.