Los comercios de Córdoba podrán abrir a cualquier hora y día a partir de este domingo

Los comercios de Córdoba podrán volver a abrir los domingos y festivos durante los meses de septiembre y octubre. Tras un parón durante los meses de junio, julio y agosto, la resolución de la Junta de Andalucía que daba a los empresarios libertad absoluta de apertura -y a la que no se opuso el Ayuntamiento de la capital- entrará de nuevo en vigor este domingo y hasta el último de octubre. Con este documento, la Junta considera a todo el término municipal de Córdoba como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Hasta finales del año pasado, la declaración se limitaba al casco histórico protegido por la Unesco. Ahora se amplía a todo el término municipal.

En este sentido, el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha pedido al Ayuntamiento que reactive de forma inmediata la comisión permanente de seguimiento de la ZGAT porque han pasado meses y aún no se ha hecho nada, cuando “hemos presentado distintas propuestas para evitar los efectos negativos de la apertura de domingos y festivos en la ZGAT”.

La responsable de Comercio del mencionado sindicato de Servicios de CCOO, María José Merino, ha urgido a que se adopten medidas contra los efectos negativos de la apertura indiscriminada sobre la salud laboral y la conciliación de las personas que trabajan en el sector quienes, de aquí a final de año, saben que van a padecer sobrecarga laboral, falta de descanso y dificultades para conciliar“, apuntó.

Merino señala que “la ampliación de la ZGAT no tenía ningún sentido y los primeros meses de aplicación lo han demostrado”. De hecho, “lo único que ha quedado claro es que la ampliación de las aperturas en domingos y festivos no está pensada para el turismo, sino para los clientes locales, y los clientes locales ni necesitan ni demandan unas aperturas que a las únicas que perjudican es a las personas que trabajan en el sector”.

En este sentido, Merino recalca que “se nos dijo que la ampliación de la ZGAT crearía empleo, pero lo cierto es que las empresas no han contratado más personal, sino que han cubierto las aperturas con el personal que ya tenían”.

“La mayoría de los comercios no han abierto, porque la mayoría de las pymes no tienen capacidad para abrir. Esto ya sabíamos que iba a ser así, porque la ampliación de la ZGAT a los únicos a los que les interesa es a las grandes superficies, y ni siquiera a ellas”, afirma la responsable sindical, quien insiste en que “lo que nos transmiten nuestros delegados y delegadas es que apenas ha habido movimiento, algo que también sabíamos que iba a pasar porque abrir indiscriminadamente en domingos y festivos no es una demanda social, no había necesidad”.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba insiste en que “no hay motivos para ampliar la ZGAT que, además, debería limitarse a la zona del casco histórico, que es la zona turística, porque no tiene sentido que con la excusa del turismo se abra en zonas donde no hay turistas”.

Por todo ello, CCOO cree la ampliación de la ZGAT no ha tenido ningún efecto positivo en el sector del comercio, en todo caso, “los efectos han sido negativos para las personas que trabajan en los grandes almacenes, que han visto empeorar la conciliación, y por ello se debería dar marcha atrás porque la ZGAT debería servir para impulsar el comercio, no para imponer un modelo comercial que solo interesa a unos pocos”, recalca Merino.

Los comercios afectados

La declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, además de fijar las condiciones de aplicación del calendario para domingos y festivos, establece que tienen plena libertad para determinar horarios de apertura los establecimientos de pastelería y repostería; pan y platos preparados; prensa, carburantes y floristerías; las tiendas de conveniencia; los comercios instalados en puntos fronterizos, y estaciones de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

También disponen de libertad de apertura en domingos y festivos los establecimientos que dispongan de una superficie útil de venta al público inferior a 300 metros cuadrados, a excepción de aquellos que pertenezcan a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pyme.

Finalmente, pueden abrir libremente los comercios de zonas declaradas de gran afluencia turística, que son aquellos términos municipales o parte de los mismos en los que la media ponderada anual de población es superior al número de residentes en determinadas épocas del año. En dichas zonas, la libertad de apertura solo es aplicable en los períodos y áreas que se determinen.