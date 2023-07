La Campiña entra en aviso naranja por calor desde este martes y hasta el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos en la provincia de Córdoba que se extenderán hasta el jueves.

Así, desde este martes y hasta el jueves, hay previsto aviso naranja en capital y provincia, ya que se esperan temperaturas de hasta 43 ºC y en la capital podrían alcanzarse los 44 grados.

Sin embargo, las previsiones cambian para el resto de días. El miércoles y el jueves, el aviso naranja continuará únicamente en la capital, donde se esperan máximas de entre 40 ºC y 42 ºC, mientras que en la Subbética, en la Sierra y Pedroches, será amarillo, por temperaturas de entre 38 ºC y 39 ºC.

Esta situación meteorológica se debe a una dorsal situada al este de la Península, en el entorno de Argelia, que está induciendo un flujo de componente sur en la mayor parte de la Península y en Baleares. Esta masa de aire, de origen sahariano, es muy cálida, seca y va acompañada de polvo en suspensión a buena parte de España, excepto a áreas del noroeste y norte. Todo ello, unido a la estabilidad y a la alta insolación propia de la época, está provocando un ascenso de temperaturas.

