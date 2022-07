Unas bulerías “desde el corazón” que hacen realidad el sueño de Chofle, un cordobés apasionado del flamenco

Tener una canción dedicada personalmente con un videoclip en el que eres el protagonista no es algo de lo que todo el mundo puede presumir. Quien sí puede hacerlo es José Choffle, un cordobés apasionado del flamenco a quien Rubén Márquez, cantaor, guitarrista y compositor -con quien siempre ha compartido barrio- le ha hecho este regalo.

José y Rubén se conocen desde hace 43 años, edad que comparten, y es que se han criado en el mismo barrio, ha contado Rubén a Cordópolis. Todo surgió cuando un día ambos coincidieron en el puesto de caracoles de La Magdalena, al que ya Rubén le había dedicado una rumba. “A Jose le gustaba mucho y se ponía a bailarla y cantarla y yo, cariñosamente y medio en broma, le decía: ”Te voy a hacer una canción“. Y a Choffle, eso, no se le olvidaba. ”Cada vez que me veía por la calle me lo recordaba“.

Su insistencia e ilusión terminaron por animar a Rubén a tirar para adelante con la idea. “Un día en la taberna de La Fuenseca empecé a cantar por bulerías improvisando una letra y pensé: ”Le voy a hacer a Jose unas bulerías, porque es lo que más le gusta bailar“.

Y tras la primera improvisación, Rubén comenzó a darle forma y a componerla en casa. “Cuando terminé la letra y la música empecé a grabarla en el estudio que tengo en casa”. Pero finalmente, no sería solo cosa de Rubén, y es que José “es un chaval conocido por mucha gente en Córdoba y muy querido”, algo que hizo que su madre, Pilar, le dijese al cantaor y guitarrista que mucha más gente quería colaborar en las bulerías. Ante ello, el autor tuvo que crear un grupo de WhatsApp para incluir a todo el que quisiera participar y hacerle saber que todo era sin ánimo de lucro.

Finalmente, entre quienes han participado se encuentran Israel G Llanos, Rafael Cortes, Álvaro Llanos, Francisco Manuel Reyes, Samuel Moreno, Diego Serrano o Desireé Márquez Yélamo.

Lo que iba a ser solo una canción pasó a llevar un videoclip. “Pensé que era lo más bonito, que se le viese a él bailando por las distintas zonas de Córdoba”. Una estructura que va siguiendo la letra de las bulerías. Con este vídeo, Rubén quiso “plasmar que José es un referente de la ciudad, una persona a la que la conocemos mucha gente porque es cariñoso, se hace querer, tiene mucho carisma y es muy aficionado al flamenco”. Un arte que lleva dentro porque “nunca ha dado clases, todo le nace y lo ha ido aprendiendo a lo largo de su vida con lo que ha ido viendo”.

Un grupo de vecinos vio por primera vez el videoclip junto con Choffle y Rubén en la taberna La Fuenseca, epicentro y cuna de estas bulerías. “José estaba todo el rato con la boca abierta y cuando terminó, empezó a saltar de alegría y a abrazarse a todo el mundo”. Un regalo que seguro que José nunca olvidará y unas bulerías que serán por siempre sus favoritas.