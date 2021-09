Bellido, sobre el contrato del espectáculo del Alcázar: "El expediente no tiene una tacha"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido el expediente para la contratación del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos y ha asegurado que dicho expediente "no tiene una tacha", en contra de las "irregularidades" y denuncias hechas desde Izquierda Unida sobre el canon que deberá pagar la empresa adjudicataria, la inversión que se solicita para reanudar el espectáculo y la autoría del propio expediente, por parte de un funcionario investigado por otros contratos municipales.

Bellido ha explicado que "he repasado todo el expediente del contrato" y ha criticado a IU por estar "mezclando churras con merinas. El expediente no tiene ninguna tacha", ha defendido. En ese sentido, ha abundado en que "el Alcázar va a seguir teniendo una gestión pública, el monumento sigue siendo del Ayuntamiento, durante todo el día en las horas de sol va a seguir en el mismo régimen como hasta ahora con trabajadores y gestión municipal, y este expediente lo que hace es que por la noche se retome el espectáculo de luz y sonido".

"¿Cómo se va a hacer? Haciéndolo todo de nuevo, por eso se pide a la adjudicataria esa inversión de 1,2 millones de euros" ha indicado el alcalde para recordar que cuando en su día se espuso en marcha el espectáculo se gastó 1,4 millones. "¿Se podía aprovechar parte de lo que existe? Sí, pero tendríamos un espectáculo de hace una década" ha indicado para defender que la nueva inversión se haga para contar con tecnología más moderna.

Asimismo, ha dicho que el espectáculo de luz y sonido debe hacerse a través de una empresa concesionaria "porque en el Ayuntamiento no tenemos personal que sepa cómo se hace un espectáculo de luz y sonido. No existe". Ysobre el plazo de adjudicación, 10 años, Bellido ha defendido que este sea así "Teniendo en cuenta que vamos a exigir 1,2 millones de inversión, es lógico este plazo para que la empresa no pierda dinero, un plazo para amortizar la inversión y obtener beneficios".

José María Bellido ha acusado a IU de decir "medias verdades" en cuanto a sus críticas por el canon que deberá pagar la empresa responsable del espectáculo y otros conceptos. "Hablar de irregularidades no tiene sentido. Y lo que se quiere es sembrar dudas sobre una persona -el funcionario autor del expediente- por otros asuntos. No es un técnico inhabilitado porque no lo está", ha zanjado sobre este empleado, cuya acción investiga la Fiscalía por otros contratos del área de Infraestructuras.