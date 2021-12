Bellido celebra que Caballerizas Reales pase a ser propiedad de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha celebrado la "magnífica noticia" que supone que Caballerizas Reales, algo que "ya es patrimonio sentimental de los cordobeses", pase a ser propiedad de la ciudad de Córdoba, "de todos y cada uno de nosotros", una vez que se firme este jueves el acta de ocupación y el pago simbólico del edificio, que hasta ahora era propiedad del Ministerio de Defensa.

Así lo ha expresado Bellido en declaraciones a los periodistas previas a la visita que ha realizado junto a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, a la sede de Filmoteca de Andalucía, donde ha resaltado que la cesión del inmueble hasta ahora gestionado por Córdoba Ecuestre va a estar "al servicio de la ciudad".

Al respecto, el primer edil ha recalcado que se trata de un "hito que llevaba décadas pendiente", pues, según ha indicado, "el primer convenio para ver qué se hacía con Caballerizas" lo firmó la exalcaldesa Rosa Aguilar con el Ministerio de Defensa "a principios de este siglo". "Ya han pasado décadas y veníamos arrastrando ese convenio constantemente, buscando soluciones para ver cómo podría eso pasar a ser titularidad de la ciudad para luego tener un uso que tiene que ser vinculado fundamentalmente al mundo del caballo", pero "también al mundo de la cultura".

Con la firma del acta de ocupación que se lleva a cabo este jueves, ha celebrado Bellido, "damos un paso ya definitivo" que va a hacer que "ya sí podamos decir" que Caballerizas Reales "es nuestro". Con este inmueble se recupera un espacio "absolutamente vinculado a la historia de nuestra ciudad, también sentimentalmente, porque durante muchos años fue una sede importantísima del Ejército de Tierra, en concreto de la Yeguada Militar", ha comentado el alcalde.

Hace años "vimos como se cerraba" y luego, "poco a poco, se fue recuperando", ha dicho Bellido, quien ha apostillado que ahora se da el paso "más importante" para que en el día de mañana "sea un Centro Internacional del Caballo" y que, además, tenga "una importante sala museística", todo ello a la espera de como será la nueva gestión del espacio.

En este contexto, el Ayuntamiento cordobés ha firmado el pago al Ministerio de Defensa de un justiprecio de cerca de 1,9 millones de euros, cifra provisional a la espera de que la Comisión Provincial de Valoración decida el precio definitivo que tiene el edificio.

Todo esto ocurre después de que el Ministerio y la Gerencia Municipal de Urbanismo no hayan llegado a un acuerdo a la hora de fijar una cantidad para la cesión del inmueble, pues los actuales propietarios afirman que el valor de Caballerizas Reales se sitúa en torno a los diez millones de euros, mientras que el Ayuntamiento, teniendo en cuentas las inversiones realizadas desde que se hizo cargo de las mismas, habla de una cifra cercana a los dos millones.

