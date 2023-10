El Banco de Alimentos de Córdoba necesita 1.200 voluntarios para la Gran Recogida

La Gran Recogida es uno de los eventos solidarios que moviliza a un mayor número de personas voluntarias en un solo fin de semana. Con esta actividad, los Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) se surten de cantidades ingentes de productos destinadas íntegramente a atender las necesidades alimentarias de colectivos vulnerables. Este año, la Gran Recogida tendrá lugar durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, y en el caso de Córdoba, el Banco de Alimentos Medina Azahara necesita 1.200 voluntarios.

El plazo de inscripción para participar en la Gran Recogida ya ha comenzado y el formulario estará disponible hasta el próximo 22 de noviembre. En la anterior edición, en 2022, el Banco de Alimentos de Córdoba recogió más de 40.000 kilos de comida y 100.000 euros en donaciones en caja.

Actualmente, el Banco de Alimentos está repartiendo la segunda fase del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD), consistente en unos 400.000 kilos de comida, y los litros de leche donados por Covap. El responsable de medios del Banco de Alimentos, Eladio Osuna, asegura que la entidad está surtida de leche hasta final de año, aunque es un producto “peliagudo” debido a su fecha de caducidad.

Por otro lado, y a consecuencia de la sequía, Osuna lamenta que el Banco de Alimentos está recibiendo “mucha menos fruta que en 2022”, pasando de casi 500.000 kilos a 300.000. No obstante, recibir la merma de grandes superficies está siendo “un tesoro”, ya que, desde que pusieron en marcha esta iniciativa, la entidad social ha recibido 500.000 kilos de alimentos que reparte entre instituciones. El grueso de estas donaciones lo recibe de Mercadona y El Corte Inglés, aunque empresas como Carrefour, Aldi y Dia también donan aquellos productos que ya no ponen a la venta.

Por otro lado, Osuna ha trasladado la incertidumbre que se cierne sobre el futuro de la distribución de los fondos FEAD. A partir de 2024, la responsabilidad de garantizar la alimentación de las personas más desfavorecidas se ha traspasado a las comunidades autónomas y se ha planteado un cambio significativo en el método de distribución de alimentos. Dicho cambio más significativo es la sustitución de la entrega física de alimentos por la entrega de tarjetas con las que las personas beneficiarias podrán adquirir alimentos en establecimientos comerciales. Aunque este cambio tiene como objetivo aumentar la dignidad y la autonomía de las personas necesitadas al permitirles elegir sus alimentos, también plantea varios desafíos importantes.

En primer lugar, hasta la fecha, las comunidades autónomas no han precisado el procedimiento que se seguirá para implementar este nuevo sistema. La falta de claridad en torno a los detalles operativos puede generar incertidumbre y preocupación entre las personas que dependen de esta ayuda.

Además, existe una preocupación sobre el costo de los alimentos adquiridos mediante tarjetas en comparación con el sistema anterior de compras a granel. Adquirir alimentos en pequeñas cantidades puede ser más caro, lo que podría significar que los fondos destinados a la asistencia alimentaria no rindan lo mismo que antes.

Otro desafío, apuntan desde la entidad, es la posibilidad de que algunas personas actualmente beneficiarias del programa queden excluidas del sistema. Esto incluye a ancianos, matrimonios sin hijos, indigentes y otros grupos vulnerables que podrían tener dificultades para acceder a las tarjetas o para utilizarlas de manera efectiva.

Finalmente, la transición a este nuevo sistema plantea preguntas importantes sobre el papel de los Bancos de Alimentos y las miles de entidades colaboradoras que han desempeñado un papel vital en la distribución de alimentos hasta ahora. ¿Cómo encajarán estas organizaciones en el nuevo sistema? ¿Seguirán siendo necesarias?, se preguntan desde el Banco de Alimentos Medina Azahara.

