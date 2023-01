Badanelli, sobre la candidata de Vox a la Alcaldía: “Han elegido a quien puede hacerlo mejor”

La actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha valorado la designación de otra candidata a la Alcaldía por su partido -será Yolanda Almagro-, y ha asegurado que la elección de quien liderará la lista electoral “corresponde al comité ejecutivo nacional” del partido, que “elige a la persona que considera más adecuada”. “Estoy segura de que han elegido a la persona que puede hacerlo mejor”, ha asegurado.

Preguntada sobre si ella hubiera querido encabezar la lista de Vox a la Alcaldía de Córdoba, después de su trabajo durante todo este mandato en la oposición, Paula Badanelli ha afirmado que “hubiera estado encantada de ir de número uno, igual que lo estuve de ir de dos (en las pasadas elecciones)” o al ser designada portavoz del grupo municipal. No ha despejado, no obstante, si formará parte de la lista electoral y del futuro grupo municipal tras las elecciones de mayo.

“No puedo opinar sobre lo que no es una realidad hoy. Cuando se conozca la lista, decidiré llegado el momento”. Y, en ese sentido, ha dicho que no se ha planteado aún si irá en otro puesto de la candidatura: “No me planteo nada hasta que se me pregunte”. Ha recordado que en las elecciones de 2019 fue en segundo lugar de la plancha y cree que “se me fichó porque se entendia que podía ser útil, independientemnete del puesto. Mantengo intactos mis principios que me trajeron a este proyecto. Decidiré en función de lo que se me plantee”.

Preguntada sobre quien ocupará el número uno de la lista electoral de Vox a la Alcaldía de Córdoba, Yolanda Almagro, la actual portavoz de su partido en el Ayuntamiento ha dicho que “la conozco poco”, si bien cree que tiene “la cabeza bien amueblada y la ideología de Vox asimilada, creo que es una persona muy válida”. También ha destacado que sea periodista y que “puede comunicar muy bien. Creo que es una persona muy capaz que puede hacerlo muy bien y aprovechar el trabajo hecho hasta ahora, ponerlo en valor y hacerlo suyo”.

Paula Badanelli ha quitado importancia a la elección de otra persona como número uno electoral. “En Vox las personas no son importantes, sino el proyecto, que nuestras políticas lleguen a las administraciones públicas y que se garantice que lo mismo que se dice y hace en Cuenca se haga en Córdoba. Lo importante es tener las cosas claras y capacidad con buenos equipos”.

Por ello, ha asegurado que, tras la elección de Almagro como candidata, lo importante es que “todos nos pongamos a trabajar juntos para que Vox saque buenos resultados y se pueda aprovechar el trabajo que se ha hecho en estos tres años y medio en la capital y la provincia” de Córdoba.

Moción para reclamar que se ejecuten las mociones aprobadas: “No se ha cumplido ninguna”

Por otra parte, Badanelli ha presentado la moción que Vox llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de este jueves 26 de enero, donde reclamarán el estado de ejecución de las mociones que han sido aprobadas por unanimidad o mayoría en sesión plenaria del Consistorio.

En ese sentido, Vox asegura que “no se ha cumplido ninguna” de las mociones aprobadas por unanimidad o por mayoría simple en el Pleno, con su voto a favor. “No se ha cumplido absolutamente nada. El gobierno del PP no cumple prácticamente nada de lo que dice”.

Badanelli ha señalado que es importante conocer el estado de ejecución de las mociones aprobada. “No sabemos para qué sirven si no son capaces de ponerlas en marcha”. Y ha puesto como ejemplo que tampoco se lleva a cabo la moción aprobada para informar trimestralmente de la ejecución de las mociones a la Junta de Portavoces.

Asimismo, Vox pide que, si hay un nuevo presupuesto para 2023 o bien en el actual prorrogado, se incluyan “partidas para cumplir lo comprometido en las mociones aprobadas”.

Paula Badanelli ha asegurado que, hasta el momento, no ha habido diálogo por parte del gobierno municipal para presentar un borrador de presupuestos del Ayuntamiento para este año 2023.