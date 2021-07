El Ayuntamiento saca a concurso el permiso para los puestos de caracoles hasta el año 2025

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado las bases para adjudicar los permisos de ocupación en la calle de los puestos de caracoles hasta el año 2025. Hasta ahora, estos permisos se iban adjudicando año a año, en función de las necesidades de los propios caracoleros. En total, el Consistorio resuelve de esta manera cuatro años consecutivos de permisos.

El Ayuntamiento prevé un máximo de 43 autorizaciones para puestos de caracoles. También ha fijado ya el inicio de cada una de las campañas, junto a su finalización, en un decreto firmado esta misma semana y al que ha tenido acceso este periódico.

De esta manera, la campaña de caracoles del año 2022 comenzará el 14 de febrero y durará hasta el 14 de junio. En 2023, la temporada arrancará el 13 de febrero y concluirá el mismo día del mes de junio. En 2024 se prevé un arranque más tardío, para el 19 de febrero y su conclusión el mismo día de junio. En 2025 la campaña arrancará el 17 de febrero para concluir el 19 de junio.

También se ha fijado ya un horario de atención y venta al público: de lunes a domingo entre las 11:30 y las 23:30, según consta en el decreto. Eso sí, los caracoleros están obligados a garantizar el descanso semanal fijado en convenio.

En principio, se repiten los lugares autorizados en la pasada campaña, cuando bajó el número de instalaciones a 34: Plaza de la Oca, Calle Periodista Eduardo Baro, Calle Escritor Conde Zamora, calle Arqueólogo García y Bellido, Calle Pintor Espinosa, Calle Camino Viejo Almodóvar, Calle Arcos de la Frontera (Esquina con Carlos III), Calle Isla Fuerteventura, Calle Compositor Rafael Castro con esquina Ronda Los Mártires, Calle Glorieta Amadora – Cañito Bazán, Calle Victoria Kent – María La Judía, Avenida Libia – Calle Paco León, Avenida de Granada, Sierras Cardeña y Montoro (Jardines de la Memoria) y Avenida Ministerio de La Vivienda .

Continuarán por la Plaza Matías Prats, Plaza Rafael Villar (El Higuerón), Plaza Escritora María Teresa León, Plaza de Vistalegre, Plaza Cristo de Gracia, Plaza Marina Española, Plaza de La Magdalena, Plaza de Los Ríos (Villarrubia), Glorieta Hiroshima Nagasaki, Glorieta Cruz de Juárez, Bulevar entre calle Policía Local Marisol Muñoz y Calle María Ángeles García, Bulevar Hernán Ruiz, Parque Elena Moyano, Paseo de La Merced, Paseo de la Soleá, Jardines de la Memoria, Ronda del Marrubial, calle Compositor Rafael Castro, Avenida Cádiz (número 69-71) y Pasaje Pantoja.

El Ayuntamiento detalla en las bases que "el consumo de caracoles goza en nuestra ciudad de una honda tradición y la estampa de los tradicionales puestos en los espacios abiertos de las públicas públicas forma parte de nuestro paisaje urbano durante la época primaveral, seguido con una especial aceptación por parte de la ciudadanía, convirténdose así en una costumbre que forma parte imprescindible de la gastronomía local desde mediados del siglo XX".

Se calcula que a lo largo de cada temporada el consumo de caracoles en la ciudad ronda los 200.000 kilos (750 gramos de caracoles por habitante, aproximadamente) lo que se traduce en unos 3.000 kilos diarios.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!